Про це він повідомив під час виступу на форумі “Україна 30”.
Ляшко наголосив, що у червні відбудеться постачання вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.
“Чергова партія постачання вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX вакцини Pfizer – приїхала до України. Близько 130 тисяч доз вакцини – це одна з поставок з партії в 500 тисяч доз, яка буде приходити протягом тижня. Наступну поставку м-РНК вакцини в рамках глобальної ініціативи ми очікуємо на тижні з 7 червня”, – заявив Ляшко.
Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.
Сьогодні, 18 травня, Україна отримала нову партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компаній Pfizer-BioNTech.
В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.
Також дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.
Варто зазначити, що це вже друга поставка вакцини від Pfizer в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Першу партію Україна отримала 16 квітня (117 тисяч доз).
Загалом до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна повинна безоплатно отримати вакцини для щеплення 8 мільйонів українців проти COVID-19.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).