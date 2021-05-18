Головний санітарний лікар та кандидат на посаду міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна може отримати наступну партію вакцини проти коронавірусу Pfizer після 7 червня.

Про це він повідомив під час виступу на форумі “Україна 30”.

Ляшко наголосив, що у червні відбудеться постачання вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.

“Чергова партія постачання вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX вакцини Pfizer – приїхала до України. Близько 130 тисяч доз вакцини – це одна з поставок з партії в 500 тисяч доз, яка буде приходити протягом тижня. Наступну поставку м-РНК вакцини в рамках глобальної ініціативи ми очікуємо на тижні з 7 червня”, – заявив Ляшко.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

Сьогодні, 18 травня, Україна отримала нову партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компаній Pfizer-BioNTech.

В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.

Також дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.

Варто зазначити, що це вже друга поставка вакцини від Pfizer в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Першу партію Україна отримала 16 квітня (117 тисяч доз).

Загалом до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна повинна безоплатно отримати вакцини для щеплення 8 мільйонів українців проти COVID-19.