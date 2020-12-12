Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Акцию организовали по случаю годовщины задержания ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и медика Яны Дугарь, которых следствие считает причастными к убийству журналиста Павла Шеремета.
Организаторами акции являются представители правозащитной инициативы “Правотворець”, инициатив “FreeRiff” и “FreeDrKuzmenko”, “Руху опору капитуляции”, “Национального корпуса” и другие.
Они выступают против обвинений Антоненко, Дугарь и Кузьменко и подчеркивают, что следствие так и не предоставило доказательств их причастности к преступлению.
В рамках акции была организована “траурная процессия” от перекрестка улиц Банковой и Институтской к Офису президента Украины.
Впереди процессии шла девушка с завязанными черной лентой глазами. В руках она несла изображение Конституции Украины в траурной рамке.
Кроме того, участники акции несли большой баннер с надписью “Нет политическим репрессиям” и символический гроб.
На ткани, покрывавшей гроб, было написано: “Весна прошла – невиновных садят”.
Участники шествия установили гроб прямо возле Офиса Владимира Зеленского. Они также принесли лампадки, пластиковые цветы и венки.
Участники акции периодически включали “Реквием” и “Траурный марш”. Они также зажгли файеры.
Среди участников шествия можно было заметить народного депутата восьмого созыва Андрея Тетерука, волонтера Мирослава Гая и художника, ведущего Сергея Пояркова.
“Мы придем к Офису президента, чтобы символически похоронить правосудие и справедливость. Это годовщина содержания Андрей Антоненко за решеткой, начала абсурдного преследования Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, годовщина уничтожения прав и свобод человека в Украине по политической мотивации… По прямому указанию Офиса президента Украины происходят политические репрессии. Системно преследуются люди с патриотической позицией, активисты и волонтеры, представители патриотических и националистических организаций… Правосудие в Украине уничтожено. Отсутствует надежда на справедливость в любом деле”, – отмечали организаторы акции.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- 10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
- Ветеран и музыкант Андрей Антоненко записал обращение к близким из зала суда.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей почти год — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.