Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акцию организовали по случаю годовщины задержания ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и медика Яны Дугарь, которых следствие считает причастными к убийству журналиста Павла Шеремета.

Организаторами акции являются представители правозащитной инициативы “Правотворець”, инициатив “FreeRiff” и “FreeDrKuzmenko”, “Руху опору капитуляции”, “Национального корпуса” и другие.

Они выступают против обвинений Антоненко, Дугарь и Кузьменко и подчеркивают, что следствие так и не предоставило доказательств их причастности к преступлению.

В рамках акции была организована “траурная процессия” от перекрестка улиц Банковой и Институтской к Офису президента Украины.

Впереди процессии шла девушка с завязанными черной лентой глазами. В руках она несла изображение Конституции Украины в траурной рамке.

Кроме того, участники акции несли большой баннер с надписью “Нет политическим репрессиям” и символический гроб.

На ткани, покрывавшей гроб, было написано: “Весна прошла – невиновных садят”.

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Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Участники шествия установили гроб прямо возле Офиса Владимира Зеленского. Они также принесли лампадки, пластиковые цветы и венки.

Участники акции периодически включали “Реквием” и “Траурный марш”. Они также зажгли файеры.

Среди участников шествия можно было заметить народного депутата восьмого созыва Андрея Тетерука, волонтера Мирослава Гая и художника, ведущего Сергея Пояркова.

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

“Мы придем к Офису президента, чтобы символически похоронить правосудие и справедливость. Это годовщина содержания Андрей Антоненко за решеткой, начала абсурдного преследования Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, годовщина уничтожения прав и свобод человека в Украине по политической мотивации… По прямому указанию Офиса президента Украины происходят политические репрессии. Системно преследуются люди с патриотической позицией, активисты и волонтеры, представители патриотических и националистических организаций… Правосудие в Украине уничтожено. Отсутствует надежда на справедливость в любом деле”, – отмечали организаторы акции.

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Акція під ОПУ через

Фото: #Буквы

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

  • 10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
  • Ветеран и музыкант Андрей Антоненко записал обращение к близким из зала суда.
  • Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей почти год — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.