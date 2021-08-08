Сьогодні, 8 серпня, в Токіо офіційно завершуються XXXII літні Олімпійські ігри, які тривали з 23 липня по 8 серпня.

Про це повідомляють #Букви.

В останній день в Токіо визначається чемпіон у чоловічому водному поло, усі інші олімпійські чемпіони вже визначені.

Українські спортсмени на Олімпійських іграх в Токіо завоювали 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових медалей. У загальному заліку Україна посіла 44 місце, і 16-е місце за кількісним показником.

Подивитися церемонію закриття онлайн можна за посиланням.

Початок самої церемонії – о 14:00 за Києвом.

На церемонії закриття прапор України нестиме каноїстка Людмила Лузан – вона здобула дві медалі на Олімпіаді в Токіо.

Проте це ще не все – з 24 серпня по 5 вересня будуть проходити Паралімпійські ігри.

Нагадеємо, що 15-річний українець Олексій Середа посів 6-е місце у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вежі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Дві українки – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук – увійшли до топ-6 фіналу Олімпіади з бігу на дистанції 400 метрів з бар’єрами. А ще Вікторія встановила особистий рекорд.

Українська веслувальниця Вікторія Ус увійшла до топ-10 у фіналі з жіночого слалому на Олімпіаді у Токіо.