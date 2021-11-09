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Черкаська область потрапила до червоної зони

У вівторок, 9 листопада, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому вирішили запровадити червоний рівень епіднебезпеки на території Черкаської області.

Вівторок, 9 листопада 2021, 14:22

Про це у Facebook повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області”, – зазначив Немчінов.

Він зауважив, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах. 

Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки. Станом на 4 листопада в червоній зоні опинилося 15 областей України.

12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби. 15 жовтня — в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

20 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки встановили у Сумській області. 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області перейшли до червоної зони.

30 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановили на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

З 1 листопада Київ також запровадив суворий карантин. З 8 листопада до червоної зони перейшла Волинська область.

Які обмеження діятимуть?

На території Волинської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:

  • заборонено роботу закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;
  • заборонено роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • заборонено роботу закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • заборонено роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • заборонено проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • заборонено роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки дозволять лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).

Теги: Черкаська область, адаптивний карантин, червона зона

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