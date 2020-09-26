Рятувальники знайшли тіла всіх 25 загиблих в результаті краху літака Ан-26. З 27 осіб, які перебували на борту, вижив тільки один курсант.

#Букви зібрали всю інформацію, що відома на даний момент.

Катастрофа сталася 25 вересня близько 20:45 за два кілометри від військового аеропорту Чугуєва, коли літак заходив на посадку. Це військовий літак АН-26 ЗСУ військової частини А 4104. Після аварії літак загорівся: пожежу загасили о 21:55.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у літака відмовив лівий двигун.

“За тією інформацією, яку я отримав, було повідомлення від пілота, що відмовив лівий двигун, наскільки я розумію. […] Для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Що сталося потім — теж незрозуміло, буде встановлювати слідство”, — сказав він.

На борту літака були військові льотчики і курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені І. Кожедуба. За останніми даними, на борту було 27 осіб: сім офіцерів і 20 курсантів (одного не допустили до виконання польоту).

25 осіб загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні.

За інформацією Кучера, ті, хто вижив, встигли вистрибнути з літака перед аварією.

“Знову-таки за попередніми даних вже на низькій відстані від землі хлопці вистрибнули, змогли вистрибнути”, — додав він.

У суботу, 26 вересня, до Харківської області приїхав президент Володимир Зеленський. Він уже висловив свої співчуття у зв’язку з катастрофою. Зараз на місці аварії перебуває глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

Для розслідування причин катастрофи створять комісію – президент дав таке доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

За словами прем’єра, комісію очолить віце-прем’єр Олег Уруський, туди також увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністри внутрішніх справ і оборони Арсен Аваков і Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші.

У Харківській області 26 вересня оголошено днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака АН-26, яка сталася ввечері 25 вересня біля міста Чугуєв.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

За інформацією Служби безпеки України безпосередньо управління літаком АН-26, що напередодні розбився у Харківській області, курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу.

Після виконання частини маршруту о 20:38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20:40 – запросив захід на посадку, о 20:43 – пройшов дальній привод, о 20:45 – сталася авіакатастрофа.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, скоріш за все, через те, що зачепився крилом за землю.

Таран також зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

Крім того, за його словами, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки, але він міг здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Він також наголосив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23:00.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування у зв’язку з падінням військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

З метою координації дій на місце події виїхало керівництво Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Національної поліції України.

Наразі слідство перевіряє чотири версії авіакатастрофи:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Державне бюро розслідувань звернулося до свідків авіакатастрофи військового літака АН-26 в Харківській області з проханням про допомогу в зборі інформації.

“Державне бюро розслідувань звертається до громадян, які стали свідками авіакатастрофи в Чугуєві. Просимо осіб, які мають фото, відео із відеореєстраторів та мобільних телефонів із місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227“, – йдеться в повідомленні.

26 вересня оголошено днем національної жалоби у зв’язку з катастрофою АН-26. Президент Володимир Зеленський підписав указ № 410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.

Зазначається, що у день жалоби на всій території України має бути приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

Очільники міністерств закордонних справ семи країн Європи та Європейський союз висловили співчуття у зв’язку з авіакатастрофою військового літака АН-26 в Харківській області.

Оновлено 14:15

Уряд ухвалив розпорядження про виділення одноразової грошової допомоги в розмірі 1 млн 576 тис. грн членам сімей загиблих. Виплати передбачені згідно з законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Він передбачає здійснення виплат у разі загибелі військовослужбовця.