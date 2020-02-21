Динаміка поширення коронавірусу COVID-19 з Китаю продовжує знижуватися. За цю добу одужали і були виписані з лікарень по всьому світу понад дві тисячі осіб.

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Згідно з картою Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в світі виросла до 2247 осіб, станом на ранок 21 лютого.

В цілому, кількість заражених в Китаї досягла 75 245 людей. Всього в світі – 76498. В свою чергу, одужали за останніми даними 18442 особи.

Більшість випадків захворювання і смертей зафіксовано в китайській провінції Хубей, епіцентрі поширення коронавірусу.

У четвер, 20 лютого, в провінції Китаю Хубей було зареєстровано 411 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

Добою раніше зафіксували 349 хворих.

Коронавірус на Diamond Princess

Влада Японії заявила, що на круїзному лайнері Diamond Princess виявили 79 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих на судні становить 620 осіб.

У двох громадян Австралії, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, виявлено коронавірус 2019 nCoV.

Однією з хворих стала 24-річна дівчина з південної частини країни. Перед вильотом до Австралії діагностика не показала у неї наявність коронавірусу, проте вона поскаржилася на схожі на грип симптоми. По прильоту додому її помістили в карантин в аеропорту Дарвіна. Наступні тести дали позитивну реакцію на 2019 nCoV.

Зараз дівчина доставлена ​​в Королівську лікарню Аделаїди, де буде знаходиться в ізоляції.

На круїзному лайнері внаслідок зараження коронавірусом померли двоє пасажирів.

За словами японського професора інфекційних захворювань з університету Кобе Івата Кентаро, який працював в групі медиків на Diamond Princess, карантинні заходи там не було дотримано належним чином. Зокрема, на борту не було жодного медика-інфекціоніста, а велика частина медперсоналу навіть не носила захисних масок. Незважаючи на заборону залишати каюти, заражені вільно гуляли і не реагували на прохання медперсоналу повернутися в каюти, щоб не наражати на небезпеку зараження інших пасажирів.

Європейський союз заявив про готовність профінансувати витрати на евакуацію громадян країн-членів з круїзного лайнера Diamond Princess.

З Італії до Японії вже відправили два спецрейси з медичними працівниками на борту.

При прибутті на борт лайнера італійська медична бригада оцінить стан пасажирів, і тільки ті, у кого негативний результат аналізу на коронавірус (COVID-19) чи ніяких симптомів захворювання, будуть допущені на борт літака.

Скільки пасажирів лайнера з країн ЄС евакуюють – буде відомо в найближчі дні. Коли вони прилетять до Європи – пробудуть ще 14 днів на карантин. Карантин для евакуйованих громадян кожна країна-член ЄС буде організовувати самостійно.

З боку ЄС фінансуватися будуть тільки витрати на рейси.

Двоє українців з круїзного лайнера Diamond Princess, у яких був діагностований китайський коронавірус Covid-19, зараз знаходяться в лікарнях Токіо. Тести, що підтверджують їх одужання, поки не зроблені.

У Південній Кореї зареєстрували перший випадок смерті від коронавірусу

Влада країни також повідомила про 22 нові випадки зараження, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 104 осіб.

У заяві Центру по контролю і профілактиці захворювань відзначається, що точна причина смерті з’ясовується.

Більшість нових підтверджених випадків захворювання зареєстровані в місті Тегу, де жінка, заражена вірусом, відвідував церковні зібрання і лікарні.

У Британії організували карантин для прибулих з Уханю

Евакуйованих з Уханю громадян Великобританії, після прибуття в Лондон, відправили на двотижневий карантин в місто Мілтон-Кінс (Milton Keynes).

Громадян Великобританії в кількох пасажирських автобусах і в супроводі поліції відправили в готель Kents Hill в місто за 70 км від Лондона.

Людям привезли всі необхідні засоби гігієни, змінний одяг. В готелі є медперсонал, який буде спостерігати за станом прибулих.

Поряд з готелем Kents Hill Park знаходяться школи, футбольний клуб, фітнес-центр і кампуси університету Open University.

ВООЗ вимагає негайно повідомляти про випадки коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я вимагає, щоб країни негайно повідомляли про нові зафіксовані випадки захворювання китайським коронавірусом.

Згідно з вимогами, в перебігу 48 годин необхідно надати інформацію про кожного хворому.

“У Міжнародних медико-санітарних правилах національним координаторам по ММСП всіх держав-членів було запропоновано негайно повідомляти про будь-який новий підтверджений випадок COVID-19 і протягом 48 годин надати інформацію, що стосується клінічної епідеміологічної історії та історії поїздок з використанням стандартної форми звітності ВООЗ про випадки захворювання”, – йдеться в повідомленні.

Коронавірусом заразилися понад 1000 осіб в 26 країнах світу

Новим коронавірусом Covid-19 заразилися понад 1000 осіб в 26 країнах світу.

“Дані з Китаю продовжують показувати зниження нових випадків. Ще раз, ми натхнені цією тенденцією, але зараз не час для самозаспокоєння”, – зазначив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За межами Китаю зареєстровано вже більше тисячі випадків захворювання.

“За межами Китаю в даний час зареєстровано 1076 випадків захворювання COVID19 в 26 країнах з сімома смертями”, – додав Тедрос Аданом Гебреісус.

Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що ні в однієї людини з попередніх прямих рейсів з Китаю, симптомів вірусу немає.

Міністр Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів з людьми, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, в обсервації.

“Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих же умовах. Сподіваюся, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і іншу частину країни”, – написала вона.

Крім того, вона зазначила, що МОЗ ретельно підготувало безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.

20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.

Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.