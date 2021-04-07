Міністерству охорони здоров'я України потрібно ще 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Про це розповів сьогодні на засіданні уряду очільник МОЗ Максим Степанов.

“МОЗ потрібна підтримка всіх членів уряду. Оскільки в доступі до вакцини в глобальному масштабі сьогодні спостерігається ситуація вестернів: хто сильніший – той забирає все. Окреме звернення до Міністерства фінансів: ми вже проводили нараду під головуванням прем’єр-міністра щодо додаткового фінансування. Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% громадян України, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин”, – зазначив міністр.

Степанов нагадав, що коли формувався державний бюджет на 2021 рік, МОЗ пропонувало виділити на закупівлю вакцин 15,1 млрд гривень, проте отримало 4 млрд грн з обіцянкою при потребі оперативно дофінансувати закупівлі.

“На сьогодні ця потреба, за нашими підрахунками, орієнтовно складає близько 6,5 млрд гривень”, – наголосив Степанов.

Очільник МОЗ на засіданні знову заявив про мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення України. За його словами, для цього потрібно робити 6 млн щеплень проти COVID-19 на місяць (або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних).

(На відео – з 17:55)

Яким препаратом вакцинують українців?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield поставляється в Україну в багатодозових флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонено. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Чим вакцинуватимуть українців під час другого (повторного) щеплення наразі незрозуміло, оскільки Індія призупинила експорт вакцини, яка виготовляється Індійським інститутом сироватки за ліцензією AstraZeneca, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин проти коронавірусу COVID-19, вироблених на різних платформах. Відтак друге щеплення не може здійснюватися іншою вакциною. Водночас Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

Також до України доставили перші 215 тисяч доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Її планують застосувати для вакцинації маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.