Про це поінформували в пресслужбі Центральної виборчої комісії.

Як відомо, Вірастюк балотувався на довиборах у Верховну Раду на окрузі № 87 (Івано-Франківська область).

“Дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 правомірні. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня. Виходить, що Велика Палата Верховного Суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК. Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87”, – зазначили в пресслужбі Центрвиборчкому.

У ЦВК уточнили, що очікують сьогодні на “ще одне рішення Великої Палати за результатами розгляду апеляції у подібній справі”.

Підтвердили цю інформацію і в пресслужбі Верховного Суду.

Там нагадали, що дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів у 87 окрузі оскаржив кандидат у нардепи України Олександр Шевченко.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) рішенням від 23 травня 2021 року частково задовольнив вимоги Шевченка.

У суботу, 5 червня, розглянувши апеляційні скарги кандидата у нардепи Василя Вірастюка, партії “Слуга народу” та ЦВК, Велика Палата Верховного Суду задовольнила їх, “скасувала оскаржуване рішення КАС ВС та ухвалила нове рішення про відмову у задоволенні позову”.

У громадянській мережі ОПОРА пояснили, що своїм сьогоднішнім рішенням Велика Палата Верховного Суду залишила чинним протокол ЦВК, за яким перемагає Вірастюк.

“Протокол Комісії про результати виборів народних депутатів України в ОВО № 87 від 19 травня 2021 року з поміткою “Уточнений” та постанова ЦВК від 19 травня 2021 року № 214 “Про виконання постанови Великої Палати Верховного Суду від 1 травня 2021 року в справі № 9901/114/21″ залишаються чинними, а кандидат Василь Вірастюк зберігає перемогу в окрузі за собою”, – зазначається в повідомленні.

В ОПОРі уточнили, що на розгляді Великої Палати Верховного Суду перебуває інша подібна справа, в якій Василь Вірастюк та Центральна виборча комісія оскаржують рішення КАС ВС про скасування протоколу ЦВК від 19 травня про визнання Вірастюка переможцем. Вказану справу Велика Палата розглядатиме також 5 червня.

“Ймовірно, що правова позиція Великої Палати буде аналогічною, як у попередній справі”, – зазначили в ОПОРі.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Перемагав кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.

Івано-Франківська обласна рада та партія “Європейська Солідарність” вимагали визнати результати цих виборів недійсними і провести повторні.