#Буквы рассказывают историю становления республики и события настоящего, которые всколыхнули страну.

История Беларуси

862 годом датируется первое упоминание о городе Полоцк – столица первого государства на территории нынешней Беларуси.

Название “Белая Русь” впервые упоминается в Дублинском рукописи середины XIII века.

Белорусские земли более 600 лет входили в состав Великого Княжества Литовского, затем более 300 лет в состав Речи Посполитой. Более 200 лет Беларусь находилась под протекторатом Российской империи, а затем в составе Советского Союза.

В 1918 году была провозглашена Белорусская Народная Республика. 1 января 1919 в Смоленске создана Советская Социалистическая Республика Беларусь (РСРБ). В феврале 1919 года создана Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика (Литбил). 19 июля 1919 СНК Литбил приняла постановление о передаче всех дел Минскому губернскому РВК.

Новейшая история Беларуси

С 1991 года День независимости отмечали 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси. 25 августа 1991 Белорусская ССР предоставила декларации о суверенитете республики статус конституционного закона.

1994 – Александр Лукашенко избран президентом страны. С тех пор ни одни выборы в Беларуси не были признаны независимыми наблюдателями как демократические. Лукашенко остается президентом и сегодня.

В 2011 году в Беларуси произошла экономический кризис из-за падения курса национальной валюты.

9 августа 2020 в Беларуси прошли президентские выборы.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.

После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Протесты в Беларуси

Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования.

10 августа Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа Светлана Тихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.

Вечером понедельника министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.

25 августа

Сегодня, 25 августа, белорусские оппозиционеры запланировали массовые мероприятия и акции протеста по случаю провозглашения независимости республики.