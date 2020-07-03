Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
В настоящее время гражданам Украины разрешен въезд в Сербию без каких-либо карантинных ограничений.
Границы Сербии были закрыты с 15 марта, когда из-за COVID-19 в стране было введено чрезвычайное положение. Однако уже с 1 июня были открыты границы с соседними странами, в середине мая восстановлено авиасообщение.
Отметим, по состоянию на 3 июля в Сербии 15,5 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. 298 пациентов погибли.
Ранее #Буквы сообщали, что украинцам также разрешен въезд в такие страны, как Албания, США, Ирландия, Великобритания, Беларусь, Черногория, Мексика, Египет, Тунис, Турция, Северная Македония и Словения.
- Напомним, С 1 июля государства-члены ЕС должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих стран, где уровень заболеваемости ниже среднего показателя ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года. Сербия попала в список стран, сообщение с которыми было возобновлено.
- #Буквы рассказывали, как во время летнего отдыха не заболеть COVID-19.
- Национальная служба здоровья также предоставила рекомендации украинцам, которые собираются на отдых к морю в условиях эпидемии коронавируса.