Условия въезда в Сербию для туризма во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В настоящее время гражданам Украины разрешен въезд в Сербию без каких-либо карантинных ограничений.

Границы Сербии были закрыты с 15 марта, когда из-за COVID-19 в стране было введено чрезвычайное положение. Однако уже с 1 июня были открыты границы с соседними странами, в середине мая восстановлено авиасообщение.

Отметим, по состоянию на 3 июля в Сербии 15,5 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. 298 пациентов погибли.

Ранее #Буквы сообщали, что украинцам также разрешен въезд в такие страны, как Албания, США, Ирландия, Великобритания, Беларусь, Черногория, Мексика, Египет, Тунис, Турция, Северная Македония и Словения.