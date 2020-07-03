Условия въезда в Великобританию для туризма во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В настоящее время отсутствует запрет въезда и выезда из Великобритании для граждан Украины. Режим въезда для граждан Украины является визовым.

Как сообщалось ранее, с 8 июня гости из-за рубежа (за исключением тех, что приехали из Ирландии, Нормандских островов или острова Мэн) должны проходить 14-дневную самоизоляцию и предоставить информацию о поездке и контактную информацию. Британская виза на границе не оформляется.

Как и в других странах, представители некоторых профессий освобождены от этих правил, например, медицинские работники, путешествующие для оказания медицинской помощи в стране.

По состоянию на 3 июля в Великобритании 285,8 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. 44 тысячи человек погибли.

В конце июня чиновники на юге Англии объявили “критическую ситуацию” после того, как тысячи местных жителей начали стекаться к местным пляжам во время эпидемии.