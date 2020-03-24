В Україні можуть ввести надзвичайний стан через коронавірус. Його вже запровадили деякі країни, наприклад: США, Італія, Словаччина, Чехія, Естонія, Іспаніяі.

#Букви розбиралися, як введення надзвичайного стану вплине на життя українців.

В Україні є документ “Про правовий режим надзвичайного стану”. У ньому виписано, як запроваджується й регулюється надзвичайний стан, як працюватимуть органи державної та місцевої влади, установи та підприємства, а також права громадян.

Надзвичайний стан — це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

Уряд обов’язково вказує терміни дії надзвичайного стану.

Навіщо вводять надзвичайний стан

Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру …

Як вводиться надзвичайний стан

Надзвичайний стан вводить президент. Для цього він повинен:

чітко обґрунтувати його необхідність;

визначити території, де вводиться надзвичайний стан;

чітко визначити терміни запровадження надзвичайного стану;

перелік надзвичайних заходів, чіткий перелік прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

визначаються органи держвлади, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, які будуть відповідальні за заходи надзвичайного стану, і межі їх додаткових повноважень.

Надзвичайний стан вводиться не більше ніж на місяць. При необхідності його можна продовжити ще на 30 днів, і не більше ніж на 60 діб в окремих регіонах.

Указ президента про продовження надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Парламентом.

Які обмеження передбачені законом

Встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

обмеження руху транспорту і його огляд;

посилення охорони громадського порядку і критично важливих об’єктів і об’єктів народного господарства;

заборона на проведення масових заходів, крім заходів, для заборони яких необхідне рішення суду;

заборона страйків;

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.

У разі виникнення “надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру” передбачені додаткові заходи:

тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарного або тимчасового житла;

тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об’єктів, діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації;

встановлення карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;

введення особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності;

мобілізація і використання ресурсів підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов’язковою компенсацією понесених втрат;

зміна режиму роботи підприємств усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;

відсторонення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників держпідприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація ситуації в районі надзвичайного стану.

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В яких країнах діють обмежувальні заходи

Через пандемію коронавірусу уряди деяких країн прийняли рішення про введення режиму надзвичайного стану.

Це вже зробили в Казахстані, Італії, США, Іспанії, Чехії, Естонії, Румунії, Болгарії, Угорщині, Словаччині, Грузії.

В Албанії ввели комендантську годину.

В Австрії заборонили в’їзд для італійців.

В Ізраїлі ввели обов’язковий 14-денний домашній карантин для всіх, хто приїжджає і прилітає з будь-якої країни.

У Великій Британії вводять посилений карантин — заборонено виходити з дому без нагальної потреби та збиратися більше, ніж по двоє.

У канадській провінції Онтаріо наказали закрити всі несуттєві підприємства й компанії

З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. Крім того, з 12:00 24 березня громадянам заборонено залишати Україну з туристичною метою.

Обмежувальні заходи в містах України

З 17 березня у Вінниці ввели посилений карантин через загрозу поширення COVID-19. Закривають все, крім деяких магазинів, аптек і АЗС. Так, в місті працюють лише продуктові магазини і ринки, аптеки, АЗС, а також магазини побутової хімії.

Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Одеси, Львова, Закарпаття.

20 березня в зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 уряд затвердив введення надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Коментуючи це рішення, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що воно мотивовано необхідністю “забезпечення безпеки населення в зв’язку з коронавирусной інфекцією”.

Також рішення про введення режиму надзвичайної ситуації взяли місцеві органи самоврядування Радомишлі (Житомирська область) і Київської області. Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав до введення режиму надзвичайно ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях.Житомирской и Черновицкой областях.

23 березня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях: в Донецькій, Тернопільській і Черкаській.

Раніше народний депутат України минулого скликання Олексій Мушак розповів, що влада “готує список критичної інфраструктури”.