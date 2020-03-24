#Букви розбиралися, як введення надзвичайного стану вплине на життя українців.
В Україні є документ “Про правовий режим надзвичайного стану”. У ньому виписано, як запроваджується й регулюється надзвичайний стан, як працюватимуть органи державної та місцевої влади, установи та підприємства, а також права громадян.
Надзвичайний стан — це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.
Уряд обов’язково вказує терміни дії надзвичайного стану.
Навіщо вводять надзвичайний стан
Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру …
Як вводиться надзвичайний стан
Надзвичайний стан вводить президент. Для цього він повинен:
- чітко обґрунтувати його необхідність;
- визначити території, де вводиться надзвичайний стан;
- чітко визначити терміни запровадження надзвичайного стану;
- перелік надзвичайних заходів, чіткий перелік прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
- визначаються органи держвлади, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, які будуть відповідальні за заходи надзвичайного стану, і межі їх додаткових повноважень.
Надзвичайний стан вводиться не більше ніж на місяць. При необхідності його можна продовжити ще на 30 днів, і не більше ніж на 60 діб в окремих регіонах.
Указ президента про продовження надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Парламентом.
Які обмеження передбачені законом
- Встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
- обмеження руху транспорту і його огляд;
- посилення охорони громадського порядку і критично важливих об’єктів і об’єктів народного господарства;
- заборона на проведення масових заходів, крім заходів, для заборони яких необхідне рішення суду;
- заборона страйків;
- примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.
У разі виникнення “надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру” передбачені додаткові заходи:
- тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарного або тимчасового житла;
- тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об’єктів, діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації;
- встановлення карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;
- введення особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності;
- мобілізація і використання ресурсів підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов’язковою компенсацією понесених втрат;
- зміна режиму роботи підприємств усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;
- відсторонення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників держпідприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація ситуації в районі надзвичайного стану.
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В яких країнах діють обмежувальні заходи
Через пандемію коронавірусу уряди деяких країн прийняли рішення про введення режиму надзвичайного стану.
Це вже зробили в Казахстані, Італії, США, Іспанії, Чехії, Естонії, Румунії, Болгарії, Угорщині, Словаччині, Грузії.
В Албанії ввели комендантську годину.
В Австрії заборонили в’їзд для італійців.
В Ізраїлі ввели обов’язковий 14-денний домашній карантин для всіх, хто приїжджає і прилітає з будь-якої країни.
У Великій Британії вводять посилений карантин — заборонено виходити з дому без нагальної потреби та збиратися більше, ніж по двоє.
У канадській провінції Онтаріо наказали закрити всі несуттєві підприємства й компанії
З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. Крім того, з 12:00 24 березня громадянам заборонено залишати Україну з туристичною метою.
Обмежувальні заходи в містах України
З 17 березня у Вінниці ввели посилений карантин через загрозу поширення COVID-19. Закривають все, крім деяких магазинів, аптек і АЗС. Так, в місті працюють лише продуктові магазини і ринки, аптеки, АЗС, а також магазини побутової хімії.
Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Одеси, Львова, Закарпаття.
20 березня в зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 уряд затвердив введення надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
Коментуючи це рішення, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що воно мотивовано необхідністю “забезпечення безпеки населення в зв’язку з коронавирусной інфекцією”.
Також рішення про введення режиму надзвичайної ситуації взяли місцеві органи самоврядування Радомишлі (Житомирська область) і Київської області. Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав до введення режиму надзвичайно ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях.Житомирской и Черновицкой областях.
23 березня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях: в Донецькій, Тернопільській і Черкаській.
Раніше народний депутат України минулого скликання Олексій Мушак розповів, що влада “готує список критичної інфраструктури”.