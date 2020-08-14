Таку заяву він зробив під час наради з членами Ради безпеки, інформує державне інформаційне агентство БЕЛТА.

“Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і ваших дітей використовують як гарматне м’ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї “Відкритої Росії” Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни” , – заявив Лукашенко.

“Скажіть, а як військовій людині діяти? Мені що робити в цій ситуації? Ви хочете, щоб я сидів і чекав, поки Мінськ перевернуть? Так ми потім не стабілізуємо ситуацію. Тому треба зупинитися, взяти голову в руки та заспокоїтися. І дозволити нам навести порядок, розібратися з тими, хто приїхав сюди”, – додав він.

На думку Лукашенка, організаторами протестів “є люди з-за кордону”.

“У перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим, до того ж пристойним кримінальним минулим. Ну і наші – де діти, де не зовсім вже діти”, – сказав він.

Білоруський президент заявив, що не може висунути будь-кому претензії. Однак попросив силовиків не бити людину, “яка впала і лежить”, тому що “ми все-таки слов’яни”.

“Єдине, попрошу і міністра, й інших: ми все-таки слов’яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто має бути певне гальмо”, – зазначив він.

Варто відзначити, що в Білорусі вже шостий день тривають масові протести. Сьогодні тисячі демонстрантів зібралися на протест у Мінську біля Будинку уряду. Силовики пообіцяли не затримувати демонстрантів, якщо акція буде мирною, інформує “Белсат”.

Демонстранти зібралися на площі Незалежності біля Будинку уряду. Площа була заповнена людьми. У білоруській редакції “Радіо Свобода” повідомляють про щонайменше 10 тис. протестувальників.

Вони скандували: “Віримо, ми можемо, переможемо!”, “Йди!”, “Трибунал!”.

Деякі люди сиділи на землі. До протесту приєдналися працівники Мінського тракторного заводу, які пройшлися колоною вулицями Мінська.

Будинок уряду оточили бійці ОМОНу. Деякі силовики опускали щити, а учасники протесту підходили їх обійняти й подарувати квіти.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни й зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”. Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що через протести в Білорусі та тиск влади країна готова надати притулок білоруським опозиціонерам та готується до напливу політичних біженців.

Країни Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) та США закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих під час протестів. ЄС закликав владу Білорусі звільнити затриманих та припинити насильство, попередивши про можливі санкції.