Умови в'їзду до Сербії для туризму під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Наразі громадянам України дозволено в’їзд до Сербії без будь-яких карантинних обмежень.

Кордони Сербії були закриті з 15 березня, коли через COVID-19 в країні було введено надзвичайний стан. Однак уже з 1 червня були відкриті кордони з сусідніми країнами, в середині травня відновлено авіасполучення.

Зазначимо, станом на 3 липня в Сербії 15,5 тисяч підтверджених випадків COVID-19. 298 пацієнтів загинули.

Раніше #Букви повідомляли, що українцям також дозволено в’їзд до таких країни, як Албанія, США, Ірландія, Велика Британія, Білорусь, Чорногорія, Мексика, Єгипет, Туніс, Туреччина, Північна Македонія і Словенія.