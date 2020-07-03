Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.
Наразі громадянам України дозволено в’їзд до Сербії без будь-яких карантинних обмежень.
Кордони Сербії були закриті з 15 березня, коли через COVID-19 в країні було введено надзвичайний стан. Однак уже з 1 червня були відкриті кордони з сусідніми країнами, в середині травня відновлено авіасполучення.
Зазначимо, станом на 3 липня в Сербії 15,5 тисяч підтверджених випадків COVID-19. 298 пацієнтів загинули.
Раніше #Букви повідомляли, що українцям також дозволено в’їзд до таких країни, як Албанія, США, Ірландія, Велика Британія, Білорусь, Чорногорія, Мексика, Єгипет, Туніс, Туреччина, Північна Македонія і Словенія.
- Нагадаємо, З 1 липня держави-члени ЄС повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних країн, де рівень захворюваності нижчий від середнього показника ЄС станом на 15 червня 2020 року. Сербія потрапила до список країн, сполучення з якими було відновлено.
- #Букви розповідали, як під час літнього відпочинку не захворіти на COVID-19.
- Національна служба здоров’я також надала рекомендації українцям, які збираються на відпочинок до моря в умовах епідемії коронавірусу.