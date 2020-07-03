Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.
Зараз в’їзд до Чорногорії для громадян України дозволено, однак тільки за наявності негативного результату тесту на COVID-19.
Це повинен бути ПЛР-тест або ІФА-тест на антитіла (ELISA), зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів).
Підходять тільки тести, зроблені в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025. Списку таких лабораторій в Україні немає, проте цю інформацію про наявність акредитації можна дізнатися безпосередньо в установі.
Станом на 3 липня в Чорногорії 663 підтверджених випадків COVID-19. 13 людей загинули. Чорногорія у вівторок, 2 червня, оголосила про припинення епідемії коронавірусу COVID-19 в країні. 27 червня карантин відновили.
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