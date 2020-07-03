Умови в'їзду до Чорногорії для туризму під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зараз в’їзд до Чорногорії для громадян України дозволено, однак тільки за наявності негативного результату тесту на COVID-19.

Це повинен бути ПЛР-тест або ІФА-тест на антитіла (ELISA), зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів).

Підходять тільки тести, зроблені в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025. Списку таких лабораторій в Україні немає, проте цю інформацію про наявність акредитації можна дізнатися безпосередньо в установі.

Станом на 3 липня в Чорногорії 663 підтверджених випадків COVID-19. 13 людей загинули. Чорногорія у вівторок, 2 червня, оголосила про припинення епідемії коронавірусу COVID-19 в країні. 27 червня карантин відновили.