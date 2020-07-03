Умови в'їзду до Великої Британії для туризму під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зараз відсутня заборона в’їзду і виїзду з Великої Британії для громадян України. Режим в’їзду для громадян України є візовим.

Як повідомлялося раніше, з 8 червня гості з-за кордону (за винятком тих, що приїхали з Ірландії, Нормандських островів або острова Мен) повинні проходити 14-денну самоізоляцію і надати інформацію про поїздку і контактну інформацію. Британська віза на кордоні не оформлюється.

Як і в інших країнах, представники деяких професій звільнені від цих правил, наприклад, медичні працівники, які подорожують для надання медичної допомоги в країні.

Станом на 3 липня у Великій Британії 285,8 тисяч підтверджених випадків COVID-19. 44 тисячі людей загинули.

В кінці червня чиновники на півдні Англії оголосили “критичну ситуацію” після того, як тисячі місцевих жителів почали стікатися до місцевих пляжів під час епідемії.