Шевченківський районний суд Києва на сьогоднішньому засіданні відмовився змінити запобіжний захід для музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Трансляція засідання здійснювалася на YouTube-каналі “Судова влада України”.

Адвокати Антоненка просили суд звільнити його з-під арешту і відпустити під особисте зобов’язання.

Сторона захисту заявляла про погіршення стану здоров’я Антоненка, зокрема, про проблеми з серцем і серцево-судинною системою.

Адвокат Дмитро Круговий зазначив, що “стан здоров’я Антоненка погіршився в умовах СІЗО”. За його словами, лише вчора музиканта зміг оглянути судинний хірург, який “надав висновок про необхідність продовження досліджень”.

Окремо адвокат наголосив, що дружина Антоненка захворіла, її діагноз поки невідомий, і малолітніх дітей подружжя зараз нікому доглядати.

“Він (Антоненко – ред.) так само може бути вдома, може отримувати медичну допомогу, займатися сімейними справами – і виконувати будь-які обов’язки, які на нього може покласти суд своїм рішенням. Він – публічна особа, він не має можливості переховуватися, зокрема, в Україні, тому що, серед іншого, про нього знає дуже багато людей”, – заявив зі свого боку ще один адвокат Антоненка Станіслав Кулик.

Сам музикант розповів журналістам у залі засідань, що у зв’язку з тривалим утриманням під вартою без належних умов у нього почали з’являтися проблеми зі здоров’ям, інформує телеканал “Прямий”. За словами Антоненка, у нього з’явилися проблеми з нервовою системою та у зв’язку з цим загострюються інші хвороби.

“Вчора приїхав судинний хірург, оглядав – підтвердив, що потрібне обстеження. Взагалі повинні бути нормальні умови, а не утримання під вартою. Лікуватися, лікуватися тощо. Ще б’є нервова система. Нервова система вже геть нікуди. Розумієте, коли тримають ні за що, і безпідставно, в нормальної людини нервова система буде давати збої. І от вона дає збої туди, де є слабкі місця”, – наголосив музикант. “Зараз є проблема з судинами на ногах, з’явилися проблеми з очима, є моменти з аритмією серця”, – додав Антоненко.

(На відео – з 2:00)

Після виходу з нарадчої кімнати суд залишив клопотання адвокатів музиканта про зміну запобіжного заходу без задоволення.

“Суд постановив: клопотання захисників залишити без задоволення. Постанова є остаточною, оскарженню не підлягає”, – заявила головуюча суддя Оксана Голуб.

Вона оголосила, що розгляд справи відкладається до 2 лютого на 14:00. На зазначеному засіданні має розпочатися дослідження матеріалів справи.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

10 грудня Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Тоді Антоненко записав звернення до близьких із зали суду.