Группа народных депутатов обратилась к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием изменить подследственность дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщили в пресс-службе “Европейской Солидарности”.

Нардепы убеждены, что делом должно заниматься не Министерство внутренних дел, а Служба безопасности.

“Во-первых, это преступление является терактом, а во-вторых, есть информация из Беларуси о вероятной причастности к этому делу спецслужб соседнего государства. Учитывая это расследованием должна заниматься Служба безопасности Украины”, — отметили в партии.

Депутаты отмечают, что фигурант дела, ветеран и музыкант Андрей Антоненко находится за решеткой более года, а подозреваемая Юлия Кузьменко — под домашним арестом. Однако убедительных доказательств их причастности до сих пор нет.

“До сих пор не определен мотив, до сих пор мы не можем отметить, что есть доказательства, и поэтому мы считаем, что подследственность должна перейти в СБУ. Тем более, что недавно мы все слышали заявления об утечке информации белорусских спецслужб. И наше требование — изменить подследственность, чтобы это все перешло в СБУ”, — отметила депутат Мария Ионова.

Ионова подчеркнула, что это уже не первое обращение, однако четкого ответа от руководительницы Офиса генпрокурора о причинах отказа в передаче дела СБУ получить не удалось.

Соответствующее обращение к Венедиктовой подписали Мария Ионова, София Федина, Ирина Фриз, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, Владимир Арьев из “ЕС” и Соломия Бобровская и Андрей Шараськин из “Голоса”.

В начале января появилась информация, что убийство журналиста Павла Шеремета было санкционировано президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это стало известно из аудизаписей разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Запись из кабинета Зайцева, а также отчет слежки за Шереметом были первоначально получены Игорем Макаром, активистом белорусской оппозиции и бывшим белорусским спецназовцем.

Макар уже дал показания следователям Национальной полиции Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Однако защита фигурантов убеждена, что обнародованные аудиозаписи вряд ли повлияют на ход судебного разбирательства по “делу Шеремета”.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.