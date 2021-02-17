Об этом сообщили в пресс-службе “Европейской Солидарности”.
Нардепы убеждены, что делом должно заниматься не Министерство внутренних дел, а Служба безопасности.
“Во-первых, это преступление является терактом, а во-вторых, есть информация из Беларуси о вероятной причастности к этому делу спецслужб соседнего государства. Учитывая это расследованием должна заниматься Служба безопасности Украины”, — отметили в партии.
Депутаты отмечают, что фигурант дела, ветеран и музыкант Андрей Антоненко находится за решеткой более года, а подозреваемая Юлия Кузьменко — под домашним арестом. Однако убедительных доказательств их причастности до сих пор нет.
“До сих пор не определен мотив, до сих пор мы не можем отметить, что есть доказательства, и поэтому мы считаем, что подследственность должна перейти в СБУ. Тем более, что недавно мы все слышали заявления об утечке информации белорусских спецслужб. И наше требование — изменить подследственность, чтобы это все перешло в СБУ”, — отметила депутат Мария Ионова.
Ионова подчеркнула, что это уже не первое обращение, однако четкого ответа от руководительницы Офиса генпрокурора о причинах отказа в передаче дела СБУ получить не удалось.
Соответствующее обращение к Венедиктовой подписали Мария Ионова, София Федина, Ирина Фриз, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, Владимир Арьев из “ЕС” и Соломия Бобровская и Андрей Шараськин из “Голоса”.
В начале января появилась информация, что убийство журналиста Павла Шеремета было санкционировано президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это стало известно из аудизаписей разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Запись из кабинета Зайцева, а также отчет слежки за Шереметом были первоначально получены Игорем Макаром, активистом белорусской оппозиции и бывшим белорусским спецназовцем.
Макар уже дал показания следователям Национальной полиции Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Читайте также:
Адвокат Антоненко Станислав Кулик: Нацполиция не отработала все версии убийства Шеремета
Однако защита фигурантов убеждена, что обнародованные аудиозаписи вряд ли повлияют на ход судебного разбирательства по “делу Шеремета”.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.
- 10 февраля судьи Киевского апелляционного суда отклонили апелляцию защиты и оставили ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко под стражей.