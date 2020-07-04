По состоянию на сегодня, 4 июля, 13 стран открыли свои границы для граждан Украины.

#Буквы рассказывают об условиях въезда в каждую из них.

Черногория

Въезд в Черногорию для граждан Украины разрешен, однако только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

Это должен быть ПЦР-тест или ИФА-тест на антитела (ELISA), сделанный не позднее чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора образцов, а не получение результатов).

Подходят только тесты, сделанные в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025. Списка таких лабораторий в Украине нет, однако эту информацию о наличии аккредитации можно узнать непосредственно в учреждении.

Турция

При пересечении турецкой границы украинцам придется пройти медицинский осмотр. В случае наличия симптомов острых респираторных заболеваний необходимо будет бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Стоит отметить, что с 1 июля при въезде в Турцию все должны иметь страховой полис, покрывающий возможные затраты на лечение коронавируса, который можно будет купить также непосредственно в аэропорту Турции после прибытия в страну.

Египет

С 1 июля 2020 года гражданам Украины разрешен въезд в Египет без ограничений.

Сербия

В настоящее время гражданам Украины разрешен въезд в Сербию без каких-либо карантинных ограничений.

Британия

На данный момент отсутствует запрет въезда и выезда из Великобритании для граждан Украины. Режим въезда для граждан Украины является визовым.

Албания

Въезд в Албанию для граждан Украины разрешен. Карантинные меры при въезде не предусмотрены.

Ирландия

Въезд в Ирландию для украинцев разрешен. Режим въезда для граждан Украины остается неизменным — на основании ирландской визы.

Граждане Украины, путешествующие в Ирландию с целью туризма, имеют право на въезд с британской визой. В таком случае первой страной въезда должна быть Великобритания.

Беларусь

В настоящее время гражданам Украины разрешен въезд на территорию Беларуси, в том числе — с туристической целью.

По приезду в Беларусь украинцы должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Место для прохождения самоизоляции приезжающие должны обеспечить для себя самостоятельно, а адрес — сообщить пограничникам при пересечении границы.

Важно отметить, что до завершения срока обязательной самоизоляции граждане Украины, прибывшие в Беларусь, не смогут вернуться обратно.

Северная Македония

С 26 июня 2020 года в Северной Македонии принято решение об открытии всех пограничных переходов для беспрепятственного перемещения пассажиров и транспортных средств. Таким образом, въезд в страну для украинцев открыт.

Негативный ПЦР-тест на коронавирус для въезда не нужен. Также после въезда в Северную Македонию не потребуется самоизоляция.

Тунис

Украинцам разрешен въезд в Тунис только при условии наличия негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Также, даже при наличии негативного теста после въезда в Тунис украинцам придется проходить обязательный карантин продолжительностью от 7 до 14 дней.

Мексика

Гражданам Украины разрешен въезд в Мексику без ограничений.

Словения

Въезд в Словению для украинцев разрешен, однако после прибытия в страну придется проходить 14-дневный карантин.

При этом подчеркивается, что украинцам, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в стране карантин не нужно проходить.

США

В настоящее время въезд в США для граждан Украины разрешен. В то же время действует ряд ограничений.

Введены ограничения на поездки в США граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китайской Народной Республики, Бразилии и Исламской Республики Иран. Указанные ограничения действуют также для пассажиров, находящихся на территориях названных стран с целью транзита.