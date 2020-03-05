Во всем мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 95 тысяч человек. Из них около 3,3 тысяч – умерли вследствие заражения.

#Буквы собрали актуальную информацию на данный момент.

В Китае число жертв коронавируса превысило 3 тысячи человек, больше всего умерли в провинции Хубэй.

На территории материкового Китая в течение 4 марта зафиксировали 31 жертву коронавируснойинфекции нового типа. Наличие инфекции за сутки было выявлено у 139 человек, а 2189 пациентов вылечились и были выписаны из больницы.

Распространение коронавируса

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Италии за сутки обнаружили 587 новых больных, 28 человек умерли.

Всего в Италии на COVID-19 заболели 3089 человек.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа во Франции превысило 200.

В Польше официально подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19.

Власти Германии заявили, что готовы к тому, что коронавирусом COVID-19 заболеет до 58 млн человек. Несмотря на это существенной паники среди населения нет.

В Испании подтверждены 57 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 587 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В США зафиксировано 31 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировали 9 случаев смерти от коронавируса COVID-19. Все случаи произошли в районе Сиэтла.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5755 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о “критический момент” в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в Словения и Венгрия.

МОЗ Вьетнама выпустил веселый клип о коронавирусе

Министерство охраны здоровья Вьетнама опубликовало веселый клип на песню о коронавирусе.

В клипе рассказывают, что стоит делать, чтобы обезопасить себя: заниматься физкультурой, соблюдать гигиену и чистоту в доме, не трогать руками лицо.

“Давайте мыть руки, не трогать ими глаза, нос и рот, воздерживаться от выхода на улицу. Вместе мы победим коронавирус”, — поется в песне.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/tZ_xLivVtjM" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Из-за коронавируса Google отменяет крупнейшее мероприятие 2020 года

Из-за коронавируса Google отменила крупное новостное мероприятие I/O 2020. Оно должно было пройти в Калифорнии 12-14 мая.

“Из-за опасений, связанных с коронавирусом (COVID-19), и в соответствии с рекомендациями по охране здоровья от CDC , ВОЗ и других институтов охраны здоровья, мы решили отменить мероприятие I/O Google в Шорлайн Амфитеатре”, — говорится в сообщении.

Gucci отменил показ новой круизной коллекции из-за коронавируса

Итальянский дом моды Gucci отменил показ новой круизной коллекции, который должен был пройти 18 мая в Сан-Франциско.

Остальные крупные бренды пока не сообщили об изменениях.

Ожидается, что Armani представит свою коллекцию в Дубае 19 апреля, Hermes в Лондоне 28 апреля, Chanel в Капри 7 мая, Dior в Лечче 9 мая, Versace в США 16 мая и Max Mara в Санкт-Петербурге 25 мая.

ВОЗ борется с фейками о коронавирусе через TikTok

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространяет информацию о новом коронавирусе COVID-19 через социальную сеть TikTok.

“Мы присоединяемся к TikTok, чтобы предоставлять вам надежные и своевременные консультации в области общественного здравоохранения. Наш первый пост: как защитить себя от коронавируса”, – говорится в первом видео ВОЗ.

Коронавирус в Украине

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболел житель Черновицкой области, который вместе с женой вернулся из Италии.

Таможенник, который на границе осматривал автомобиль украинца, заболевшего коронавирусом COVID-19, находится под наблюдением врачей.

Cоседи заболевшего коронавирусом COVID-19 жителя Черновцов протестовали, требуя госпитализировать его супругу.

В школах Харькова вводят контрольный медосмотр.

По состоянию на среду, 4 марта, в Украине есть еще шесть подозрений на коронавирус COVID-19.

В Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на заражение коронавирусом.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в нашей стране, скорее всего, увеличится количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако паниковать не стоит.

Отправленный в отставку вместе с Правительством Алексея Гончарука руководитель министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике Украины.