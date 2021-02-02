Об этом сообщает корреспондент #Букв.,

На заседании присутствуют обвиняемые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, их адвокаты, прокуроры по делу, а также представители обвинения.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты о том, чтобы Антоненко сидел рядом с адвокатами, поэтому он находится в стеклянном боксе.

Суд также отклонил ходатайство адвокатов Антоненко впустить в зал поручителей и родственников Антоненко.

Сейчас в суде читают первый том дела. Защита отмечает, что за сутки выделить из дела на 200 томов дело где-то на 30 томов (которое сейчас слушают в суде) невозможно. Ибо невозможно прочитать столько печатного текста физически.

Фото: #Буквы

В конце заседания будут рассматривать ходатайство об изменении или продлении меры пресечения, ведь у всех трех обвиняемых срок истекает 7 февраля.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.