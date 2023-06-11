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Шойгу наказав усім ПВК підписати контракти з міноборони РФ – у «Вагнер» вже зреагували відмовою

10 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, відповідно до якого усі приватні військові компанії, що перебувають на фронті у війні проти України, мають до 1 липня 2023 року укласти контракти з міноборони РФ.

Неділя, 11 червня 2023, 19:07
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Джерело: пресреліз російського відомства

У документі зазначається, що це надасть “необхідного правового статусу” бойовикам та “створить єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань”. Додається, що окремі найманці можуть підписати індивідуальні контракти як з загонами, так і з міноборони безпосередньо.

Своєю чергою, глава ПВК “Вагнер”, соратник Путіна Євген Пригожин заявив, що його бойовики не підписуватимуть жодного контракту з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, публічно відкинувши спробу міністерства оборони поставити його бойові сили під свій контроль, інформує Reuters.

Пригожин неодноразово критикував військове керівництво РФ. Тоді як ні Шойгу, ні начальник генштабу РФ Валерій Герасимов публічно не прокоментували образи з боку глави “Вагнер”.

Хоча у своїй публічній заяві міністерство не згадувало “Вагнер”, росЗМІ повідомляли, що це була спроба Шойгу підпорядкувати найманців.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин нападає на президента Росії Володимира Путіна через неотриману нагороду “за захоплення Бахмута”.

Зауважимо, 28 травня Євген Пригожин заявив, що він переконаний, що високопосадовці Кремля заборонили повідомляти про нього в державних ЗМІ, попередивши, що такий підхід призведе до “негативної реакції з боку росіян” вже протягом декількох місяців.

Нагадаємо, 21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин  звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнер” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Згодом Пригожин продовжив критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Зокрема соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) припустив у звіті, що відносини між двома сторонами “налагоджено” з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції у війні проти України.

Тоді як Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.

Нещодавно глава російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.

Вже 4 травня Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.

Згодом він попередив, що попередив, що 10 травня його найманці вийдуть із міста Бахмут на Донеччині, де вже декілька місяців тривають запеклі бої. Після чого заявив, що його найманцям почали постачати боєприпаси.

9 травня Пригожин у довгому аудіорепортажі знову про нібито нестачу боєприпасів для його найманців згадав фігуру, яку він назвав “щасливим дідусем”, який “вважав, що з військовою кампанією все добре”.

3 червня Євген Пригожин звинуватив міноборони РФ у замінуванні шляхів для відступу від Бахмута (Донецька область).

Теги: заяви пригожина, Міноборони РФ, найманці рф, наказ в рф, пві вагнер, Пригожин, Шойгу

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