Дружина нардепа VIII скликання і члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка - діджейка Анастасія Топольська зібралася на гастролі у Москву, а перед цим зробила щеплення проти коронавірусу.

“Без щеплення не бачити гастролей”

Топольська неодноразово їздила розважати публіку країни-агресора. Однак у 2020 році гастрольна діяльність опинилися під загрозою для неї через пандемію. Водночас діджейка знайшла вихід. На початку вакцинаційної кампанії в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield.

Вакцинація відбулася 9 березня.

Топольська уточнила, що отримала щеплення “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”.

Йдеться про наказ Міністерства охорони здоров’я, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних громад і так далі. Це вирішили робити, щоб популяризувати щеплення, у випадках, якщо будуть залишки доз вакцин. Наразі дію цього наказу зупинили.

Дружина Лещенка висловила думку, що їй “пощастило стати однією із щасливчиків”, які вакцинувалися.

“Хоча я і без цього була в черзі – записувалася через застосунок “Дія”, – поінформувала вона.

Топольська додала, що почувається “чудово” і готова “щосили святкувати День діджея” (був 9 березня, – ред.).

“Це дуже символічно, адже без щеплення не бачити мені міжнародних гастролей. Бажаю всім теж отримати свою дозу захисту і забути про часи безпрецедентних обмежень”, – підсумувала вона.

Варто зазначити, що цього тижня вакцинувався і сам Сергій Лещенко. А вже через чотири дні Лещенко пішов у кілька київських клубів.

Гастролі у Москві

Сьогодніж стало відомо, що дружина Лещенка 8-9 травня їде виступати в Москву.

Топольська стане частиною івенту HOROVOD, який відбудеться в московському артцентрі Mutabor.

Це підтвердили й організатори заходу, які відмітили її акаунт в анонсі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HOROVOD (@horovod.night)

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Однак це не зовсім типова вечірка, на яку запрошують діджеїв. Для учасників сформували чіткі й доволі дорослі правила. Зокрема, на вечірці можна робити все що завгодно, але не можна заважати іншим. Організатори попереджують, що заборонена будь-яка дискримінація, а також відеознімання та фотографування. На вечірку пускатимуть людей 18+.

“Секс-позитив зі збереженням принципу згоди”, – йдеться у правилах.

Зважаючи на ці правила, очевидно, що Топольська їде на секс-вечірку під час пандемії. При цьому організатори наголошують, що на вечірці вас чекає “дружня awareness team (усвідомлена команда)”. Те, що у світі вирує пандемія, нікого не хвилює, адже при вході мірятимуть температуру.

При цьому є ще один цікавий момент. Зокрема, прикордонна служба ФСБ РФ повідомила, що у зв’язку з поширення коронавірусу в’їзд на територію Росії заборонений, за винятком деяких категорій. В’їжджати можуть люди з луганською, донецькою пропискою, для відвідування кровних родичів, які є громадянами РФ, а також з метою лікування. Підставами для в’їзду в РФ можуть бути потреби змінити екіпаж літака чи корабля, а також дозволи для дипломатів і спецдозволи для окремих осіб на рівні МЗС і ФСБ. Зазначимо, що навіть для громадян Білорусі діє спецрежим.

Особа, яка не є спортсменом, унікальним спеціалістом, громадянином однієї з країн для яких зробили виключення (України у цьому списку немає) або однієї з “квазі-республік”, може потрапити на територію Росії у разі:

смерті близького родича, яка має бути відповідним чином підтверджена;

наявності прописки в ОРДЛО (однак в декларації Лещенка вказано, що Топольська має столичну прописку);

проходження лікування при наявності відповідного запрошення;

наявності громадянства РФ.

Сама Топольська у соцмережах ніяк не коментує свої московські гастролі. #Букви звернулися за коментарем до її чоловіка, члена наглядової ради “УЗ”, але відповіді не отримали.

Що з вакцинацією в Україні?

У той час, коли Топольська отримала щеплення й зібралася на гастролі в РФ, МОЗ звітує про те, що повністю вакцинованими в Україні з початку кампанії є лише 446 осіб.

За даними Державної служби статистики, наразі населення України нараховує трохи більше ніж 41 мільйон.

Топольська отримала щеплення проти коронавірусу, але це не гарантує того, що вона не може переносити вірус та заразитися ним після контакту з хворими. На цьому наголошують не лише іноземні, а й українські фахівці. Зокрема, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології у НМАПО імені П. Шупика Федір Лапій розповів, що вакцинована особа може бути джерелом інфекції, вона може заражати інших людей, виділяючи при цьому вірус.

Тим часом в Україні продовжується вакцинація проти коронавірусу, процес якої стартував 24 лютого. Тоді ж країна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Пізніше Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

При цьому станом на 8 травня вакциновано всього 857 798 українців.

Чим іще відома сім’я Лещенка?

Зазначимо, що в четвер Сергій Лещенко розкритикував п’ятого президента Петра Порошенка у новому відео. Позаду спікера в ролику можна помітити коробку Roshen. Зауважимо, що раніше Лещенко звинувачував корпорацію Roshen у зраді.

#Букви перепитали члена наглядової ради “УЗ” щодо походження цієї коробки, зважаючи на його заяви щодо корпорації. Лещенко запевнив, що коробка належить не йому, а його дружині, і всередині — не солодощі, а ігрова приставка. Також він надав фотографію, що підтверджує, що коробка стара.

Нещодавно Лещенко вирішив продемонструвати підписникам чи то нову маску для сну з креативним дизайном, чи то власне почуття гумору. Так, увечері в понеділок Лещенко показав свою маску для сну з двома яєшнями та побажав усім гарних снів.

Цікаво, що раніше Анастасія Топольська заявляла, що обурена законом про квоти для української музики на радіо, за який він голосував.

Сергій Лещенко купив в Києві квартиру вартістю 7,5 млн грн і площею близько 200 м². За його словами, частина коштів на покупку квартири – його заощадження як колишнього співвласника видання “Українська правда”. Крім того, половина суми – це позика від ще одного засновника УП Олени Притули терміном на 10 років. Ще частина нардепу нібито позичила його тоді ще дівчина Анастасія Топольська.

#Букви розповідали, що колишній нардеп та член наглядової ради державного акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко зустрів 2021 рік у нічному клубі, переповненому людьми. Лещенко в Instagram активно ділився фото та відео зі свого святкування. Разом із ним була його дружина-діджейка.

У кінці березня український бізнесмен і меценат Павло Фукс звинуватив Сергія Лещенка в поширенні фейків. Зокрема, Лещенко в своєму Telegram-каналі опублікував інформацію, що компанія бізнесмена потрапила під санкції РНБО. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Раніше Лещенко у соцмережах рекламував один з брендів-виробників шоколаду.

Також Лещенка бачили під час обслуговування в залі для VIP-клієнтів “Сбербанк России”.

Активісти громадського руху “Відсіч” заявили, що Сергій Лещенко перейшов “червону лінію” і оприлюднили перелік “зашкварів” політика.