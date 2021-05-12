Марченко відреагувала на обшуки та підозру Медведчуку роликом з оленями

Дружина лідера “Опозиційної платформи — за життя” й кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко відреагувала на обшук у їхньому будинку та вручення підозр чоловікові роликом з оленями.

Відео з’явилося в Instagram Марченко.

Зокрема, Марченко написала про мінливість життя, у якому часто стаються страх, смуток, біль і трагедія.

Після ліричного відступу дружина Медведчука заявила, що вчора вони відпочивали за межами Києва. Потім вони дізналися, що у їхньому будинку та офісі тривають обшуки.

“Абсолютно даремне заняття. Якось недобре, знаючи, що ми у від’їзді, прийшли ці люди. Бог з ними – вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали привітно”, – написала Марченко.

Дружина Медведчука додала, що вони повернулися до Києва.

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Попри те, що Оксана Марченко доволі довгий час була популярною телеведучою й особисто знайома з багатьма українськими зірками, ніхто з відомих українців її публічно не підтримав. Натомість своє обурення висловив росіянин Філіп Кіркоров.

“Як це огидно. Який сором. Як не соромно. Нічого святого у людей не залишилося! Дорогі Оксана, Віктор! Ми з вами. І нас багато! Дуже багато”, – написав Кіркоров.

При цьому Марченко надіслала йому лише емодзі.

Нагадаємо, що російському естрадному співакові Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до Литви терміном на п’ять років через виправдання окупації Криму.

Крім того, Кіркоров заявив, що його друг президент України Володимир Зеленський “відрікся” від нього. За словами співака, “напевно, можна було якось розв’язати питання по Філіпу Кіркорову”, тому що він “нічого поганого Україні не зробив”.