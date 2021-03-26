Украинцы, которые были привиты вакциной от коронавируса Covishield, смогут получить вторую дозу в конце мая 2021 года.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что в Украину пока пришли первые 500 тысяч доз указанной вакцины. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

По словам Ляшко, согласно инструкции к этой вакцине, введение повторной дозы предусмотрено в течение 4 – 12 недель.

Сначала в МОЗ планировали использовать 250 тысяч доз Covishield для первой прививки в течение 28 дней. А на 29 день “вернуться к проведению повторной второй прививки”.

Однако впоследствии Всемирная организация здравоохранения опубликовала информацию, согласно которой наибольшая эффективность второй прививки приходится на 8 – 12 неделю после первой.

Ляшко отметил, что в связи с этим Министерство охраны здоровья Украины решило увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины CoviShield с 28 дней до 90 дней.

В связи с этим имеющуюся в Украине вакцину CoviShield используют для первой прививки. А вторая будет осуществляться со следующих поставок.

“Сегодня есть четкие данные, что первая доза вакцины защищает с 22-го по 90-й день достаточно эффективно. Поэтому решено пересмотреть подходы к использованию вакцины, чтобы сделать первую прививку как можно большему количеству людей. А вторую прививку провести на 12-й неделе… У нас отсрочена вторая прививка на 12-ю неделю, то есть на 90-й день”, – рассказал Ляшко.

Главный санврач заверил, что это “не связано с вопросами возможных перебоев с поставками вакцин”, а обусловлено стремлением “защитить как можно лучше украинцев от коронавирусной болезни”.

По словам Ляшко, МОЗ гарантирует, что для второй прививки вакцина будет.

“МОЗ гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступна. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет где-то в 20-х числах мая“, – подчеркнул Ляшко.

Он также заверил, что вакцина от компании AstraZeneca “является взаимозаменяемой, даже если изготовлена на различных площадках”. Например, для первой прививки можно использовать вакцину, которая производится по лицензии AstraZeneca “на европейских площадках”, а для второй – “на корейских или индийских”.

(На видео – с 4:30 и 8:30)

Стоит отметить, что Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса, которая изготавливается Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

По данным МОЗ, с начала кампании по вакцинации в Украине были привиты 174 325 человек.

Из них получили 1 дозу – 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек. Ранее сообщалось, что это врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую прививку.

Что известно о вакцинации украинцев препаратом Covishield?

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield. По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

На днях стало известно, что в Одесской области умерла военная по контракту. За два дня до этого она была вакцинирована от COVID-19. В Министерстве охраны здоровья заявили, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

24 марта в городской клинической больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от коронавируса. В МОЗ заявили, что, по предварительной информации, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.