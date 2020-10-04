Про це заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
“Рішення про те, щоб запросити Фокіна в ТКГ, було колективним. Ухвалювалося воно, беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, починав від шахтаря, працював на різних підприємствах і добре відомий на Донбасі. Плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем’єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову в тому, щоб стати прем’єр-міністром в СРСР. Тобто було бажання, щоб така людина з таким досвідом і мудрістю додалася в роботу ТКГ”, – зазначив Єрмак.
Він додав, що публічні заяви Фокіна не збігалися з офіційною позицією української делегації, тому він був виключений з її складу.
“Відбулася ситуація, коли слова і заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийнято рішення – виключити Фокіна з ТКГ”, – повідомив голова ОПУ.
Єрмак запевнив, що якби Фокін робив подібні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували в ТКГ.
“Сказати, що до цього, при початкових консультаціях, звучали подібні заяви, – ні, вони, звичайно, не звучали. Інакше це питання було б піднято раніше”, – стверджує він.
Глава ОПУ уточнив, що “ТКГ – це консультаційний майданчик”, а не “представництво держави”.
“Відповідно, жодні рішення, які приймає ТКГ, не несуть ніяких політичних зобов’язань для держави Україна. Таким чином, люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують зарплату, і фактично напрацьовують рішення, які потім імплементуються через органи, які можуть ці рішення юридично і політично приймати”, – пояснив Єрмак.
(На відео – з 1:20)
Варто відзначити, що Вітольд Фокін ще до призначення в ТКГ в інтерв’ю ЗМІ робив неоднозначні заяви про ситуацію на Донбасі і в Криму, тим самим озвучуючи свою позицію з даного питання.
Коли Фокін з’явився у ТКГ?
30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.
3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.
18 серпня Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна.
Кравчук неодноразово розповідав, що його та Фокіна запросили до Офісу президента, аби запропонувати увійти до ТКГ в один день.
13 вересня співачка і модель Маша Фокіна заявила, що її дід Вітольд Фокін став першим заступником глави української делегації у тристоронній контактній групі після того, як вона познайомила його з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Сам Фокін запевнив, що не пам’ятає, коли познайомився з очільником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком.
Скандальні заяви Фокіна
Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського тощо, які він озвучував до призначення у ТКГ.
Ставши першим заступником голови української делегації Фокін дав ще ряд скандальних інтерв’ю. В них він, серед іншого, фактично виправдував окупацію Криму Росією.
“Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот”, – сказав Фокін.
Також Фокін заявляв, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував через це закликав відкликати Фокіна з ТКГ.
До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника Фокіна є провокаційними і спекулятивними.
А Офіс президента, голова делегації Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відхрестилися від цих заяв, наголошуючи, що вони — особиста думка експрем’єра.
Згодом Фокін заявляв, що конфлікт на сході почався через мовне питання, а “мовний закон” — суперечить Конституції.
Також Фокін виступив за створення тимчасового уряду на Донбасі задля проведення виборів на окупованих територіях.
- 29 вересня Вітольд Фокін заявив, що не певен, що на Донбасі триває війна між Україною і Росією.
- Фракції “Європейської Солідарності” та “Голосу” виступили з вимогою негайно звільнити Вітольда Фокіна з ТКГ.
- Також нардепи “Європейської Солідарности” вимагають відкрити провадження за фактом держзради щодо заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за звільнення Вітольда Фокіна з посади заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі.
- 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Вітольд Фокін був виведений зі складу Тристоронньої контактної групи.