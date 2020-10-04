Рішення про запрошення першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна в Тристоронню контактну групу (ТКГ) "було колективним" і приймалося з урахуванням його досвіду.

Про це заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Рішення про те, щоб запросити Фокіна в ТКГ, було колективним. Ухвалювалося воно, беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, починав від шахтаря, працював на різних підприємствах і добре відомий на Донбасі. Плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем’єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову в тому, щоб стати прем’єр-міністром в СРСР. Тобто було бажання, щоб така людина з таким досвідом і мудрістю додалася в роботу ТКГ”, – зазначив Єрмак.

Він додав, що публічні заяви Фокіна не збігалися з офіційною позицією української делегації, тому він був виключений з її складу.

“Відбулася ситуація, коли слова і заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийнято рішення – виключити Фокіна з ТКГ”, – повідомив голова ОПУ.

Єрмак запевнив, що якби Фокін робив подібні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували в ТКГ.

“Сказати, що до цього, при початкових консультаціях, звучали подібні заяви, – ні, вони, звичайно, не звучали. Інакше це питання було б піднято раніше”, – стверджує він.

Глава ОПУ уточнив, що “ТКГ – це консультаційний майданчик”, а не “представництво держави”.

“Відповідно, жодні рішення, які приймає ТКГ, не несуть ніяких політичних зобов’язань для держави Україна. Таким чином, люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують зарплату, і фактично напрацьовують рішення, які потім імплементуються через органи, які можуть ці рішення юридично і політично приймати”, – пояснив Єрмак.

(На відео – з 1:20)

Варто відзначити, що Вітольд Фокін ще до призначення в ТКГ в інтерв’ю ЗМІ робив неоднозначні заяви про ситуацію на Донбасі і в Криму, тим самим озвучуючи свою позицію з даного питання.

Коли Фокін з’явився у ТКГ?

30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.

3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.

18 серпня Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна.

Кравчук неодноразово розповідав, що його та Фокіна запросили до Офісу президента, аби запропонувати увійти до ТКГ в один день.

13 вересня співачка і модель Маша Фокіна заявила, що її дід Вітольд Фокін став першим заступником глави української делегації у тристоронній контактній групі після того, як вона познайомила його з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Сам Фокін запевнив, що не пам’ятає, коли познайомився з очільником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком.

Скандальні заяви Фокіна

Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського тощо, які він озвучував до призначення у ТКГ.

Ставши першим заступником голови української делегації Фокін дав ще ряд скандальних інтерв’ю. В них він, серед іншого, фактично виправдував окупацію Криму Росією.

“Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот”, – сказав Фокін.

Також Фокін заявляв, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував через це закликав відкликати Фокіна з ТКГ.

До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника Фокіна є провокаційними і спекулятивними.

А Офіс президента, голова делегації Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відхрестилися від цих заяв, наголошуючи, що вони — особиста думка експрем’єра.

Згодом Фокін заявляв, що конфлікт на сході почався через мовне питання, а “мовний закон” — суперечить Конституції.

Також Фокін виступив за створення тимчасового уряду на Донбасі задля проведення виборів на окупованих територіях.