Міністерство охорони здоров'я України поставило за мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов

Він нагадав, що днями президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО “Щодо Національного плану вакцинопрофілактики COVID-19 до кінця 2021 року”.

Як пояснив Степанов, цей план передбачає відповідальність органів влади щодо забезпеченості вакцинами й проведення імунопрофілактики.

“Він передбачає також один із основних посилів: що до кінця 2021 року ми повинні вакцинувати переважну більшість населення України – дорослого населення, тобто старше за 18 років. Забігаючи вперед, можу сказати: це буде зроблено у 2021-му році. Загальна кількість населення, яку треба вакцинувати, щоб досягти колективного імунітету, почати досягати його, – це не менше 60%. Ми хочемо збільшити цю кількість і довести її до 70%. Принаймні дати можливість до 70% громадян зробити відповідне щеплення”, – наголосив Степанов.

При цьому міністр визнав, що для цього потрібна “спроможність медичної системи” і наявність вакцин.

Він нагадав, що щеплення робляться як мобільними бригадами, так і в кабінетах для вакцинації.

За словами очільника МОЗ, в Україні зараз є 11,5 тисяч кабінетів для щеплень. Якщо в одному кабінеті є можливість робити до 40-50 щеплень за день, то країна здатна робити до “450-500 тисяч щеплень на добу”. Зараз не усі кабінети задіяні для щеплень проти COVID-19.

“Кількість, на яку ми розраховуємо, це від 5 до 7 млн щеплень на місяць”, – уточнив Степанов.

Він запевнив, що цього достатньо, щоб вакцинувати 60-70% дорослого населення до кінця року.

За словами міністра, Україна домовилася про забезпечення 22 мільйонами доз вакцини. Це: 8 мільйонів від глобальної ініціативи COVAX та 14 мільйонів – за підписаними прямими контрактами (10 мільйонів доз вакцини Novavax, 2 млн доз вакцини CoviShield і майже 2 мільйони доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac).

Степанов заявив, що найближчими днями Україна отримає контракти на ще 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

“Усі контракти ми укладаємо виключно з поставкою у 2021 році”, – повідомив міністр.

При цьому він визнав, що Україна “зіткнулася з проблематикою невиконання вчасно тих зобов’язань, які беруть перед нами виробники в цих контрактах”. Це стосується і препарату Covishield, і вакцини виробництва компанії Sinovac, яка теж почала прибувати в Україну із запізненням, а також вакцин від ініціативи COVAX.

Таку ситуацію Степанов пояснив “шаленим попитом на вакцину в світі”, у зв’язку із чим “на всіх не вистачає виробництва”.

(На відео – з 8:40)

Варто зазначити, що від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 304 680 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) лише 2 людини.

Яким препаратом вакцинують українців?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозових флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонено. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield. За його словами, він потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Днями стало відомо, що в Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. За два дні до того вона була вакцинована проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

У середу, 24 березня, в міській клінічній лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення проти коронавірусу. В МОЗ заявили, що, за попередньою інформацією, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.

Чим вакцинуватимуть українців під час другого (повторного) щеплення наразі незрозуміло, оскільки Індія призупинила експорт вакцини, яка виготовляється Індійським інститутом сироватки за ліцензією AstraZeneca, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин проти коронавірусу COVID-19, вироблених на різних платформах. Відтак друге щеплення не може здійснюватися іншою вакциною. Водночас Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

Також до України доставили перші 215 тисяч доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Її планують застосувати для вакцинації маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.