После протестов несколько улиц в Нью-Йорке переименуют в «Black Lives Matter».

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Как сообщалось ранее, 5 июня в Вашингтоне (США) участок 16-й улицы, ведущей к зданию администрации президента, переименовали в “Площадь Black Lives Matter” (Black Lives Matter Plaza) – в честь движения против полицейского насилия на почве расизма. На указанной улице также нарисовали гигантскими буквами надпись: Black Lives Matter (“Жизни черных важны”).
Во вторник, 9 июня, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе появится несколько улиц с аналогичным названием.
“Это послание, Black Lives Matter, это то, что этот город должен глубоко почувствовать, и эта нация должна также”, — сказал де Блазио.
Мэр отметил, что одна из таких улиц будет рядом с мэрией. Всего таких локаций будет четыре — в разных районах города. “Black Lives Matter” также будет написано на дорогах в выбранных местах.
На видео с 1:13:00
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
30 мая во время ряд протестующих в США устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе, Протесты продолжаются по сей день.
2 июня в результате общественных беспорядков на территории США как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений. 3 июня стало известно, что в результате протестов погибли 13 человек.
На фоне массовых протестов в США участились случаи мародерства, в ряде американских городов был введен комендантский час. К 4 июня количество задержанных во время массовых протестов достигло 10 тысяч человек.
Помимо этого, по подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
5 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные силы, а также экстремистские группировки используют протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в своих интересах.
Президент США Дональд Трамп угрожал, что в случае, если руководители штатов или городов откажутся “предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей”, он будет ссылаться на Закон о восстании 1807 года, который позволяет президенту развернуть вооруженные силы США для подавления общественных беспорядков.
Генерал, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы использовать военных, чтобы подавить массовые протесты, обвинив его в попытке “разделить страну”. Бывший глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли согласился с мнением Мэттиса.
На фоне протестов и неоднозначной реакции президента республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах. Уже 7 июня первый сенатор республиканец принял участие в акциях протестах. Им стал сенатор от штата Юта Митт Ромни, который присоединился к протестующим в Вашингтоне.
- Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.
- Ранее #Буквы рассказывали, как власть реагирует на продолжающиеся уже две недели протесты и чего удалось добиться протестующим.