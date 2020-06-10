После протестов несколько улиц в Нью-Йорке переименуют в «Black Lives Matter».

Власти Нью-Йорка хотят переименовать улицы в разных районах города в "Black Lives Matter" после массовых протестов против расизма и полицейской агрессии.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Как сообщалось ранее, 5 июня в Вашингтоне (США) участок 16-й улицы, ведущей к зданию администрации президента, переименовали в “Площадь Black Lives Matter” (Black Lives Matter Plaza) – в честь движения против полицейского насилия на почве расизма. На указанной улице также нарисовали гигантскими буквами надпись: Black Lives Matter (“Жизни черных важны”). Во вторник, 9 июня, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе появится несколько улиц с аналогичным названием. “Это послание, Black Lives Matter, это то, что этот город должен глубоко почувствовать, и эта нация должна также”, — сказал де Блазио. Мэр отметил, что одна из таких улиц будет рядом с мэрией. Всего таких локаций будет четыре — в разных районах города. “Black Lives Matter” также будет написано на дорогах в выбранных местах.

На видео с 1:13:00

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.

30 мая во время ряд протестующих в США устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе, Протесты продолжаются по сей день.