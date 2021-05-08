Дружина нардепа VIII скликання і члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка - діджейка Анастасія Топольська зібралася на гастролі до Москви, перед цим щепившись проти коронавірусу.

Про це повідомляють #Букви.

“Без щеплення не бачити гастролей”

Топольська неодноразово їздила розважати публіку країни-агресора. Однак у 2020 році концертна діяльність опинилися під загрозою для неї. Тож Топольська на початку вакцинаційної кампанії в Україні отримала щеплення препаратом Covishield.

Вакцинація відбулася 9 березня.

Топольська уточнила, що отримала щеплення “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”.

Йдеться про наказ Міністерства охорони здоров’я, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних громад і так далі. Це вирішили робити, щоб популяризувати щеплення, у випадках, якщо будуть залишки доз вакцин. Наразі дію цього наказу зупинили.

Дружина Лещенка висловила думку, що їй “пощастило стати однією зі щасливчиків”, які вакцинувалися.

“Хоча я і без цього була в черзі – записувалася через застосунок “Дія”, – поінформувала вона.

Топольська додала, що почувається “чудово” і готова “щосили святкувати День діджея” (був 9 березня, – ред.).

“Це дуже символічно, адже без щеплення не бачити мені міжнародних гастролей. Бажаю всім теж отримати свою дозу захисту і забути про часи безпрецедентних обмежень”, – підсумувала вона.

Варто зазначити, що цього тижня вакцинувався і сам Сергій Лещенко. А вже через чотири дні Лещенко повірив у чудодійні властивості вакцини й пішов до кількох київських клубів.

Тоді суспільство навіть не підозрювало, що Топольська однією з перших в Україні вакцинувалася проти коронавірусу заради “міжнародних гастролей” у Москві.

Гастролі у Москві

Сьогодні #Букви повідомляли, що публічна дружина Лещенка Топольська їде розважати росіян. Вона виступатиме 8-9 травня в Москві.

Зокрема, Топольська стане частиною івенту HOROVOD, який відбудеться в московському артцентрі Mutabor.

Це підтвердили й організатори заходу.

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Крім того, організатори заявили, що на вечірці можна робити все що завгодно, але не можна заважати іншим. Заборонене відеознімання та фотографування. На вечірку пускатимуть людей 18+. Очевидно, Топольська поїде на секс-вечірку.

“Секс-позитив зі збереженням принципу згоди”, – йдеться у правилах.

При цьому є ще один цікавий момент. Зокрема, прикордонна служба ФСБ РФ повідомила, що у зв’язку з поширенням коронавірусу в’їзд на територію Росії заборонений, за винятком деяких категорій. В’їжджати можуть люди з луганською, донецькою пропискою, для відвідування кровних родичів, які є громадянами РФ, а також з метою лікування.

Водночас у декларації пана Лещенка зазначено, що його дружина Топольська має столичну прописку.

Сама Топольська у соцмережах ніяк не коментує свої московські гастролі. #Букви звернулися по коментар до її чоловіка, члена наглядової ради “УЗ”. Однак Лещенко вирішив проігнорувати нашого кореспондента, з яким раніше листувався в одному з популярних месенджерів. Він також видалив власне фото, щоб користувача було важче ідентифікувати.

Що з вакцинацією в Україні?

У той час, коли Топольська отримала щеплення й зібралася на гастролі до РФ, МОЗ звітує про те, що повністю вакцинованими в Україні з початку кампанії є лише 446 осіб.

Додамо, що за даними Державної служби статистики, наразі населення України нараховує трохи більше ніж 41 мільйон.

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Чим іще відома сім’я Лещенка?

Зазначимо, що в четвер Сергій Лещенко розкритикував п’ятого президента Петра Порошенка у новому відео. Позаду спікера в ролику можна помітити коробку Roshen. Зауважимо, що раніше Лещенко звинувачував корпорацію Roshen у зраді.

#Букви перепитали члена наглядової ради “УЗ” щодо походження цієї коробки, зважаючи на його заяви щодо корпорації. Лещенко запевнив, що коробка належить не йому, а його дружині, і всередині — не солодощі, а ігрова приставка. Також він надав фотографію, що підтверджує, що коробка стара.

Нещодавно Лещенко вирішив продемонструвати підписникам чи то нову маску для сну з креативним дизайном, чи то власне почуття гумору. Так, увечері в понеділок Лещенко показав свою маску для сну з двома яєшнями та побажав усім гарних снів.

Цікаво, що раніше Анастасія Топольська заявляла, що обурена законом про квоти для української музики на радіо, за який він голосував.

Сергій Лещенко купив в Києві квартиру вартістю 7,5 млн грн і площею близько 200 м². За його словами, частина коштів на купівлю квартири – його заощадження як колишнього співвласника видання “Українська правда”. Крім того, половина суми – це позика від ще одного засновника УП Олени Притули терміном на 10 років. Ще частина нардепу нібито позичила його тоді ще дівчина Анастасія Топольська.

#Букви розповідали, що колишній нардеп та член наглядової ради державного акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко зустрів 2021 рік у нічному клубі, переповненому людьми. Лещенко в Instagram активно ділився фото та відео зі свого святкування. Разом із ним була його дружина-діджейка.