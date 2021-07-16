Фракція "Європейської Солідарності" збирає підписи за проведення позачергового засідання Верховної Ради для голосування за проєкт постанови щодо тимчасової слідчої комісії (ТСК) по "вагнерівцях".

Про це сьогодні на брифінгу повідомив п’ятий президент, лідер “Євросолідарності” Петро Порошенко.

Політик наголосив, що головне у цьому розслідуванні – гарантувати безпеку українським розвідникам, які брали участь у спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК “Вагнера”.

За словами Порошенка, відсутність “вагнергейту” у предметі відання ТСК, утвореної монобільшістю (“Слугою народу”) та “ОПЗЖ” за командою з Банкової, перетворює цю комісію на “димову завісу” для приховування злочину у вищих владних кабінетах. Окрім того, це наражає на небезпеку подальших переслідувань свідків – учасників спецоперації з боку влади.

“Майже рік Зеленський, керівник його Офісу Єрмак брехали українцям, брехали всьому світові про те, що цієї операції не існувало. Їхнє брехливе заперечення змусило мене розкрити частину деталей цієї інформації про те, що в грудні 2018 року я як президент і Верховний Головнокомандувач санкціонував для Міноборони і Головного управління розвідки Міноборони проведення цієї операції. Після того, як мені на стіл лягли дані щодо діяльності сумнозвісної групи “Вагнера” по всьому світові. Бо це вбивці, які вбивають людей, дестабілізують владу по всьому світу. Інформація стосувалася Сирії, Ємену, африканських країн. Я санкціонував проведення спецоперації, а в тому числі і передачі частини нетаємних деталей цієї інформації нашим партнерам”, – зазначив Порошенко.

Він додав, що “під тиском журналістів, громадських діячів, ветеранів, волонтерів, під тиском опозиційних політиків” нинішній президент Володимир Зеленський “вимушений був під час інтерв’ю на каналі Коломойського-Зеленського “1+1″ визнати де-факто – це була явка з повинною, – що ця операція мала місце”.

“Ми рік вимагали створення Тимчасової слідчої комісії, яка в першу чергу мала б допитати Зеленського. Але у нас представники його фракції з жахом в очах категорично відмовляються це робити. Йдеться ж не про притягнення до відповідальності – йдеться лише про отримання достовірної інформації. Але вони навіть не мають уявлення, як вони допитають Єрмака, Баканова, Кондратюка та інших осіб, які мали безпосереднє відношення до реалізації цього ганебного для України сценарію”, – наголосив п’ятий президент.

Порошенко нагадав, що фракції “Євросолідарності”, “Голосу” і “Батьківщини” відкликали своїх представників із ТСК, утвореної монобільшістю та “ОПЗЖ”.

Вчора три фракції зареєстрували проєкт постанови, якою справа ПВК “Вагнера” вноситься до предмету відання ТСК. Однак ця постанова поки що не була проголосована в залі.

“Відповідно до закону про ТСК, єдине, для чого створюється комісія, є підготовка звіту виключно по предмету діяльності комісії, який визначила Верховна Рада. Як ви бачите, питання ПВК “Вагнера” у завданнях розслідування комісії немає. А отже і допитувати свідків вони мають лише з питань розслідування, які визначила Верховна Рада. Йдеться зараз про безпеку свідків, про безпеку наших розвідників, яких влада пресує, звільняє. А потім ще буде мати можливість притягнути до відповідальності за нібито розголошення державної таємниці комісії, яка не має справи “Вагнера” своїм предметом розслідування. Отже, мети встановити істину в комісії немає”, – зауважив Порошенко.

Відтак, за його словами, “Євросолідарність” хоче зібрати підписи для проведення позачергового засідання парламенту.

“Фракція прийняла рішення щодо отримання підписних листів у секретаріаті Верховної Ради для того, щоб зібрати підписи на позачергове засідання. Чому це так важливо? Тому що мова йде про імідж нашої держави… Наше завдання – отримати підписні листи. Або змінити предмет розслідування комісії, або створити нову комісію. Наше завдання – притягти до відповідальності “кротів” і злочинців, які руйнують національну безпеку України. Як буде створена ця комісія, ми готові взяти у ній участь”, – підсумував Порошенко.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing MH-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Розслідування справи “вагнерівців”

4 вересня народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що Служба безпеки України проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

9 вересня суд зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

29 вересня у Верховній Раді України вперше розглянули в залі електронну петицію. Вона стосувалася створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливої державної зради в справі “вагнерівців”.

Співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов зазначав, що постанова про створення ТСК у справі “вагнерівців” блокується у Верховній Раді командою президента Володимира Зеленського.

У лютому з’явилася інформація, що колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли державної охорони Бурбу.

19 травня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”. Представляючи документ з парламентської трибуни, очільник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що в “Слузі народу” ставили за мету “створити ширшу ТСК”, яка могла б займатися не лише питанням “вагнерівців”.

Представники “Голосу”, “ЄС” та “Батьківщини” призначили своїх представників до Тимчасової слідчої комісії з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”, попередньо домовившись про закріплення вимоги, що розслідування справи “вагнерівців” буде в пріоритеті.

Крім цього, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat проводять власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів розслідувачам Bellingcat стосовно провалу спецоперації.

За словами п’ятого президент України, лідера “ЄС” Петра Порошенка, Netflix зніме фільм про справу “вагнерівців”.