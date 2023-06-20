Китай планує відкрити військовий тренувальний центр на Кубі – WSJ

Китай і Куба ведуть переговори про створення нового спільного військового навчального центру на острові, викликаючи тривогу у Вашингтоні, що це може призвести до постійного розміщення китайських військ та розширення шпигунської діяльності всього за 160 км від узбережжя Флориди.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на колишніх посадовців США

Зауважується, що переговори стосовно відкриття нової військової бази на північному узбережжі Куби ще не завершено.

Водночас США контактують із кубинськими офіційними особами щодо запобігання реалізації планів КНР. Як зазначають офіційні особи, Білий дім намагається грати на ймовірній стурбованості Куби з приводу втрати суверенітету.

Одначе зростання занепокоєння у США щодо китайських амбіцій відбувається на тлі спроб адміністрації Байдена розрядити напруженість у відносинах із КНР.

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, мабуть, дозволив дещо розрядити ситуацію, але Блінкену так і не вдалося домовитися з Китаєм про відновлення комунікацій між військовими країн з метою уникнення непорозумінь.

Як наголосили джерела WSJ, відомості про ймовірне відкриття китайського військового центру базуються на надсекретній розвідувальній інформації.

Раніше стало відомо, що Китай керує шпигунською базою на Кубі принаймні з 2019 року, що є частиною глобальних зусиль Пекіна щодо вдосконалення своїх можливостей збору розвідданих, заявив посадовець адміністрації Байдена.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, щоб врегулювати відносини між Сполученими Штатами та Китаєм та обговорити низку інших питань, включаючи війну в Україні.

Згодом, 20 червня президент США Джо Байден заявив, що після зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном відчутний прогрес у відновленні американо-китайських відносин. Американський політик також провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом.

Зауважимо, 22 травня міністерство закордонних справ КНР закликало Сполучені Штати Америки “мати правильне розуміння Китаю, піти йому назустріч” та відновити двосторонні відносини.