В Україні на понад 62 тисячі щеплень проти коронавірусу COVID-19 було зафіксовано 361 незначну побічну реакцію (або 0,5%).

Про це в інтерв’ю агентству “Укрінформ” повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“На більш ніж 62 тисячі вакцинацій у нас всього була зареєстрована 361 побічна реакція – 0,5%”, – зазначив він.

За словами міністра, з них лише два випадки потребували нагляду лікарів.

“В одному випадку це був початок анафілактичного шоку, алергічна реакція. І в одному випадку було підвищення температури протягом 2 діб, і лікарі вирішили, що треба спостерігати за цією людиною. Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, це імунобіологічний препарат, тому в людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% – це дуже мала кількість”, – наголосив Степанов.

Він нагадав, що після вакцинації за пацієнтом відбувається спостереження протягом 30 хвилин. Воно необхідне саме для того, щоб вчасно виявити розвиток алергії.

“30 хвилин людина перебуває під наглядом. Тому що реакція негайного типу проявляється протягом 20-30 хвилин. Далі вже такої реакції не буде. Але таку реакцію дуже швидко купірують медичні працівники”, – пояснив міністр.

Степанов додав, що решта реакцій, які були зафіксовані у щеплених проти COVID-19 осіб, незначні. Це було або підвищення температури, або головний біль, або почервоніння у місці введення вакцини.

Яким препаратом вакцинують українців?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що наразі немає доказів того, що вакцина Oxford/AstraZeneca викликає утворення тромбів. В компанії AstraZeneca також спростовували зв’язок між утворенням тромбів та її вакциною.

В Україні запевнили, що не фіксували випадків тромбозу після отримання дози COVID-вакцини Covishield. Про це, зокрема, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він повідомив, що вакцинував Covishield своїх батьків.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield. За його словами, він потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.