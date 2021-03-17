Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.
Так, на вопрос о готовности делать прививку только треть респондентов (33,4%) ответили утвердительно.
В то же время 60,7% опрошенных не готовы вакцинироваться, а 5,9% – колеблются.
Тем, кто сообщил, что не готов вакцинироваться, социологи задавали открытый вопрос, почему они так решили. Выяснилось, что главная причина нежелания делать прививку – недоверие к вакцине.
Так, 38,3% респондентов заявили, что не доверяют вакцине. Еще 6,2% выразили сомнения в ее безопасности. А 3,8% сомневаются, что вакцина проверена.
Были и те, кто сказал, что имеющаяся в наличии вакцина их не устраивает, без объяснений почему (5,7%).
С учетом всех этих ответов сомнения в вакцине имеют 54% тех, кто не готов вакцинироваться.
Еще 6,1% респондентов не хотят вакцинироваться по состоянию здоровья, а 3,4% – из-за того, что переболели коронавирусом и имеют антитела.
Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1 % – для показателей, близких к 5%.
Каким препаратом вакцинируют украинцев?
Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).
В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).
Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.
Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.
В последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что пока нет доказательств того, что вакцина Oxford/AstraZeneca вызывает образование тромбов. В компании AstraZeneca также опровергали связь между образованием тромбов и ее вакциной.
В Украине заверили, что не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы COVID-вакцины Covishield. Об этом, в частности, заявил министр охраны здоровья Максим Степанов. Он сообщил, что вакцинировал Covishield своих родителей.
Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.
В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.
Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield. По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.