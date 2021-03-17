Более 60% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса COVID-19. Основной причиной является их недоверие к вакцине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.

Так, на вопрос о готовности делать прививку только треть респондентов (33,4%) ответили утвердительно.

В то же время 60,7% опрошенных не готовы вакцинироваться, а 5,9% – колеблются.

Тем, кто сообщил, что не готов вакцинироваться, социологи задавали открытый вопрос, почему они так решили. Выяснилось, что главная причина нежелания делать прививку – недоверие к вакцине.

Так, 38,3% респондентов заявили, что не доверяют вакцине. Еще 6,2% выразили сомнения в ее безопасности. А 3,8% сомневаются, что вакцина проверена.

Были и те, кто сказал, что имеющаяся в наличии вакцина их не устраивает, без объяснений почему (5,7%).

С учетом всех этих ответов сомнения в вакцине имеют 54% тех, кто не готов вакцинироваться.

Еще 6,1% респондентов не хотят вакцинироваться по состоянию здоровья, а 3,4% – из-за того, что переболели коронавирусом и имеют антитела.

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1 % – для показателей, близких к 5%.

Каким препаратом вакцинируют украинцев?

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

В последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что пока нет доказательств того, что вакцина Oxford/AstraZeneca вызывает образование тромбов. В компании AstraZeneca также опровергали связь между образованием тромбов и ее вакциной.

В Украине заверили, что не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы COVID-вакцины Covishield. Об этом, в частности, заявил министр охраны здоровья Максим Степанов. Он сообщил, что вакцинировал Covishield своих родителей.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield. По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.