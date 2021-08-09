Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі Микола Тищенко, вечірки його дружини під час локдауну, бійка з Куницьким та багато іншого.

Біографія

Микола Тищенко народився у 1972 році у місті Києві. Навчався у спеціалізованій школі № 194 “Перспектива”, а потім у Київському інженерно-будівельному інституті за спеціальністю інженер-механік.

У 1998 році почав займатися ресторанним бізнесом. Згодом заснував мережу компаній “Наша карта”, до якої входять ресторани “Велюр”, “Рішельє”, “Сейф”, “ТургенеФ”, “Три вилки”, “Coin” та інші. Єдиним засновником, бенефіціаром і керівником ТОВ “Наша карта” (ЄДРПОУ) є киянин Олег Шапенко. Однак Тищенко є власником торгової марки “Наша карта” та торгових марок закладів групи. В інтерв’ю Тищенко також зазначав, що є власником приміщень, в яких розташовані зазначені заклади.

Тищенко є співзасновником громадської організації “Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування”.

Також він був одним з засновників ТОВ “ВКФ “РИМІД” (наразі вийшов зі складу засновників, але ввів туди свою дружину Аллу Барановську), був співзасновником ТОВ “Компанія “Конкорд” (нині ТОВ “Інфосстайл”), що займається комп’ютерним програмуванням (також наразі вийшов зі складу засновників).

Тищенко відомий і за чималою кількістю телепроєктів. З 2005 року він брав участь у різних проєктах. Наприклад, “Ігри патріотів” (ICTV), “Форт Боярд”, “Володар гори” (“Новий канал”).

В березні 2010 року очолив команду міста Києва в телепроєкті “Битва українських міст” на каналі “Інтер”. В 2011 році увійшов до складу журі кулінарного проєкту “МайстерШеф” на телеканалі СТБ. У квітні 2016 року Тищенко залишив шоу.

У2017 році став ведучим програми “Ревізор” на “Новому каналі”. У 2018 році брав участь як запрошена зірка в шоу “Танці з зірками” на телеканалі 1+1.

У 2019 році Тищенка було обрано народним депутатом ІХ скликання від партії “Слуга народу”. Він переміг в одномандатному виборчому окрузі №219 (Святошинський район Києва) з результатом 30,88 %. Найближчий конкурент — самовисуванець Олександр Третьяков — отримав 23,86 % голосів виборців.

В червні 2020 року Тищенко став головою столичної обласної організації партії “Слуга народу”. Вже в березні 2021 року він залишив посаду і став очільником закарпатської осередку політсили.

Скандали

“Велюр”

В квітні 2020 року, в розпал першого локдауну, спричиненого пандемією коронавірусної хвороби, журналісти видання “BIHUS info” зафіксували, як один з ресторанів Миколи Тищенка працював попри заборону.

На відео журналістів потрапило, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості і проводять там по кілька годин. Зокрема, були помічені нардеп Антон Яценко, партнер олігарха Ігоря Коломойського і помічник нардепа від “слуг” Павло Куфтирьов, депутат і колишній сценарист “Кварталу 95” Олександр Кабанов, менеджер “Метінвесту” Віталій Кисіль, перший заступник голови Офісу президента і експродюсер “Кварталу 95” Сергій Трофимов, депутат Ігор Негулевський. Також знімальна група зафіксувала ще близько 10 людей, ідентифікувати яких не вдалося.

При цьому в самому ресторані на спробу журналіста замовити столик відповіли, що не працюють. Депутат Яценко на питання, що він робив в ресторані “Велюр”, відповів, що не був там. Депутат Кабанов теж спочатку сказав, що не був у ресторані, але після уточнювальних питань зізнався: “Я ж у Колі був. Це Тищенко. Це ж його ресторан”.

Сам Тищенко заперечує, що він власник ресторану “Велюр”. На питання журналіста, що там робили народні депутати, Тищенко сказав: “Це питання не до мене”.

“Але ви ж власник”, – уточнив журналіст. “Здрастє”, – відповів йому депутат і пішов.

Але потім нардеп вже не був таким різким. Вже наступного дня він не став відхрещуватись від ситуації та заявив, що “іноді проводить в цьому ресторані робочі зустрічі”.

“Життя просте. І брехня в цьому житті добре продається. Я, звичайно, чудово розумію, що зараз час “медіаполювання”, фейків, скандалів. Але іноді все занадто банально. Журналісти “Бігус.інфо” нібито зловили мене на гарячому біля ресторану “Велюр”. І опосередковано зробили висновок про те, що мені карантинні закони не писані. Само собою, це не так. А тому і доводиться періодично зривати брехливі маски”, – сказав нардеп.

Тищенко підтвердив, що у “Велюрі” “іноді проходять особисті зустрічі” і запевнив, що ресторан не працює для відвідувачів.

“Так, дійсно, в ресторані “Велюр” іноді проходять особисті зустрічі. По складах читайте – “особисті зустрічі”. Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько. Я суворо дотримуюся карантинних заходів та упевнений, що тільки розрив соціальної дистанції і тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції…” – зазначив Тищенко. “У “Велюрі” же я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму… перетворення міста Києва. Тому що я категорично втомився жити в неохайному і все більш незатишному місті. Я хочу іншої якості життя … P. S. Зрозуміло, якщо є “інформаційне замовлення”, правда нікому не потрібна. Але мені зараз неймовірно соромно від того, що мої рідкісні, поодинокі гості змушені виходити з ресторану … голодними. Це так мені не властиво. Але час диктує свої правила”, – додав Тищенко.

Того ж дня до “Велюра” з перевіркою прийшла поліція. Колеги Тищенка вважали, що йому варто скласти мандат.

За декілька днів, Тищенко заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його ресторан порушив норми закону. Також, він пообіцяв власноруч готувати їжу для київських лікарів у разі доведення порушення закону “Велюром”.

В Офісі президента переконували, що Володимир Зеленський провів “жорстку розмову” з нардепом через ситуацію з “Велюром”. Сам Тищенко це заперечував. Після цього інцидент “зам’яли”.

Примітно, що за кілька місяців після згаданих подій Тищенко захворів на коронавірус. Тоді він демонстрував у соцмережах, як вживає антибіотики (цього не рекомендується робити за легкого перебігу хвороби, який був у нардепа, та у разі вірусної пневмонії).

Після одужання Тищенко уже підтримував посилення відповідальності за відсутність масок у громадських місцях (“Якщо мізків немає – нехай платять”, казав він) та звертався до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією поширити “карантин вихідного дня” на громадський транспорт.

Вечірка для дружини під час локдауну

У квітні 2021 року попри локдаун у Києві Тищенко влаштував вечірку в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. Приводом став день народження його дружини – Алли Барановської. Численні гості вечірки не дотримувалися дистанції та не носили маски.

Сам Тищенко заявив, що вечірка не порушувала карантинних вимог. Він розповів, що святкування дня народження його дружини проходило в номерах готелю, а не ресторані, а юридично це не заборонено.

Його дружина – Алла Барановська виправдовувала тим, що у 99% гостей нібито були антитіла, вони заздалегідь здавали тест на коронавірус. Святкування, за її словами, відбулося без порушень карантину.

Тодішній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов називав неприпустимим підпільне святкування днів народжень у ресторанах під час карантинних обмежень.

Ситуацію обговорювали на онлайн-засіданні фракції “Слуги народу” та вирішили підтримати призначення для Тищенка максимального штрафу за порушення умов карантину.

Але цього не сталося – начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що за вечірку штраф заплатить адміністрація готелю і ресторану. Сума штрафу складе 34 тисячі гривень.

Заступник голова фракції “Слуги народу” у ВР Олександр Корнієнко на брифінгу заявив, що Тищенку можуть винести догану або позбавити права голосу у політраді на декілька місяців.

За порушення карантину було відкрито кримінальне провадження (ч. 1 ст. 325 — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням ККУ).

“І нехай весь світ зачекає”

Микола Тищенко також відомий тим, що нерідко приділяє час соцмережам замість виконання службових обов’язків.

Так, 6 лютого 2021 року, коли нардепи голосували за поправки до законопроєкту про ринок землі, пан Тищенко знімав історії для підписників в Instagram.

Зокрема, блокуючи трибуну він знімав Юлію Тимошенко, яка зайняла місце спікера парламенту Дмитра Разумкова.

“Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, щоб закони були проголосовані. Не буду показувати пальцями, дехто проти того, щоб все було по закону. Сьогодні дуже багато журналістів, дуже багато глядачів. Загалом, робота кипить”, – сказав Тищенко.

Цієї ж миті пролунав заклик голосувати, але нардеп не зміг вчасно знайти свою картку і пропустив голосування.

Примітний випадок стався в червні цього року, коли Тищенко знімав відео на посадковій смузі, через що рейс з Києва до Ужгорода вилетів із затримкою.

За словами журналіста Віталія Глаголи, Тищенко під‘їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а приватно на автомобілі Державної прикордонної служби України.

“Автомобіль чемно чекав, поки Микола дознімає відос і не їхав геть. Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи усі можуть її замовити?” — обурювався журналіст.

Недоречна поведінка на довиборах у Раду

28 березні 2021 року на 87-му окрузі відбулися довибори до Верховної Ради. “Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Вже 31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили до Івано-Франківської області, де влаштували акцію на підтримку Вірастюка.

Очолював групу депутатів Микола Тищенко.

Перебуваючи у приміщеннях ОВК, Тищенко неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

Вірастюка було обрано та зареєстровано народним депутатом попри численні порушення під час виборів.

Бійка з Куницьким

У червні 2021 року в їдальні Верховної Ради Тищенко напав на свого колегу по фракції Олександра Куницького, вибивши у нього з рук телефон.

На своєму каналі в YouTube Олександр Куницький опублікував відео на якому видно, як Тищенко вибиває у нього з рук телефон. А далі можна почути претензії на адресу Тищенка.

За словами Куницького, Микола Тищенко розсердився через статтю, яку нібито проти нього замовив Куницький.

“Микола Тищенко сьогодні зранку зустрів мене в їдальні Верховної Ради. Була якась стаття, яка порочить його честь і гідність. І тупо напав на мене. Тупо напав і вибив телефон з рук. Намагався штовхати телефон. Я не знаю, що він хотів зробити”, – сказав Куницький.

Після сутички Куницький знову підійшов до Тищенка і намагався з’ясувати, навіщо Тищенко напав на нього.

Діалог з відео:

Куницький: Ти що робиш? Тищенко: А ти що робиш? Далі чутно шум … Куницький: Коля, ти що, хворий ?! Ти що? На х*р ти мені телефон кидаєш? Ти що дебіл? Коля, іди сюди! Що ти робиш? Коля, що ти чудиш? Тищенко: Що? Чи не ображай мене, будь ласка. Куницький: Чого ти телефон б’єш? Чого ти б’єш мене в з …? Ти що хворий? Тищенко: Не лайтеся, будь ласка! Куницький: Навіщо ти напав на мене? Тищенко: Перестань переслідувати мене! Куницький: Ти хворий ідіот? Чи що? Це ж все на відео є! Тищенко: Що з вами ?! Досить!

За словами Куницького, Тищенко не просто вибив телефон з його рук, а ще й повалив його на підлогу.

Неправильне паркування та порушення ПДР

У березні 2021-го Тищенко припаркував свій автомобіль Mercedes S 400 із порушенням – просто біля пішохідного переходу в Києві. Відповідні фото опублікував журналіст-розслідувач програми “Схеми” Михайло Ткач.

Згодом журналіст опублікував нові фото, вказавши, що Тищенко авто перепаркував, проте знову з порушенням.

“Тепер він порушує через дорогу від того місця, де стояв”, – уточнив журналіст.

На фото видно, що автомобіль Тищенка знову опинився біля пішохідного переходу.

Згідно із правилами дорожнього руху (пункт 15.9), зупинка забороняється “на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі”.

Журналісти програми “Схеми” також фіксували як та сама автівка Тищенка перетинала подвійну суцільну і виїжджала на зустрічну смугу транспорту, аби не стояти в заторі.

Цей Mercedes S 400 2018 р. в. Тищенко, згідно із декларацією за 2020 рік, придбав у серпні 2019 року за 2,6 млн гривень.