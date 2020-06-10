У місті Х'юстон (штат Техас, США) відбувся похорон афроамериканця Джорджа Флойда, якого в кінці травня під час затримання задушив поліцейський.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

4 червня в Міннеаполісі (США) відбулася церемонія прощання з Флойдом.

Після цього була ще одна церемонія прощання – у штаті Північна Кароліна, де він народився.

У Техасі Флойда поховали поруч із матір’ю.

Члени сім’ї померлого прийшли попрощатися з ним у білому одязі.

Сама церемонія прощання відбулася у церкві The Fountain of Praise.

Прощальну промову на похоронах виголосив активіст за громадянські права чорношкірих, баптистський священик і колишній радник Білого дому при експрезидентові Бараку Обамі Альфред Чарльз Шарптон-молодший.

Варто зазначити, що також виступали на церемонії прощання з Флойдом кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден і члени Палати представників США Ел Грін і Шейл Джексон Лі. З невеликою промовою виступив і мер Х’юстона Сильвестр Тернер.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден, зокрема, зазначив, що “похорони Флойда – це час для расової справедливості”.

Після церемонії прощання труну з тілом Флойда повезли на цвинтар Houston Memorial Gardens у місто Перленд. Там його поховали поруч з тілом матері.

Останню милю тіло афроамериканця везли на катафалку, запряженому кіньми.

What a beautiful send off , loved seeing the Houston community come celebrate the life of George Floyd🕊✊🏾#GeorgeFloydFuneral pic.twitter.com/XZXx4i8dus — B.Dubb (@goldengodtrill_) June 9, 2020

Також варто зазначити, що на церемонію прощання з Флойдом прийшла мати Еріка Гарнера, який загинув від задушливого прийому білого поліцейського Даніеля Панталео в 2014 році. Також були й інші родичі жертв подібних дій поліцейських.

Нагадаємо, 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі і по всьому світу. Протести тривають донині.

2 червня щонайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень під час громадських заворушень на території США. 3 червня стало відомо, що в результаті протестів загинули 13 осіб.

На тлі масових протестів у США почастішали випадки мародерства, у низці американських міст була введена комендантська година. До 4 червня кількість затриманих під час масових протестів сягнула 10 тисяч осіб.

Крім цього, за підрахунками журналістського проєкту Bellingcat, під час протестів у США офіцери поліції 157 разів застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.

5 червня генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що іноземні сили, а також екстремістські угруповання використовують протести через смерть Джорджа Флойда у своїх інтересах.

Президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень у США, з членами антифашистської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях. Що це за рух – можна прочитати за посиланням.

Також Дональд Трамп погрожував, що якщо керівники штатів або міст відмовляться “вжити заходів, необхідних для захисту життя та майна їхніх жителів”, він буде посилатися на Закон про повстання 1807 року, який дозволяє президенту розгорнути збройні сили США для придушення громадських заворушень. У Пентагоні цю заяву засудили, зауваживши, що розгортання армії для придушення протестів у США є недоречним. Вже 3 червня Пентагон направив 1600 військових у федеральний округ Колумбія для стримування протестів.

Генерал, ексміністр оборони США Джеймс Меттіс розкритикував президента США Дональда Трампа через загрозу використовувати військових, щоб придушити масові протести, звинувативши його в спробі “розділити країну”. Колишній очільник апарату Білого дому Джон Френсіс Келлі погодився з думкою Меттіса.

На тлі протестів та неоднозначної реакції президента республіканці засумнівалися, чи підтримають Трампа на виборах. Вже 7 червня перший сенатор-республіканець взяв участь в акціях протесту. Ним став сенатор від штату Юта Мітт Ромні, який приєднався до протестантів у Вашингтоні.