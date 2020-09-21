Голови МЗС країн ЄС не погодили санкції проти Білорусі: Кіпр не дав голос

Європейський Союз не узгодив санкції проти осіб, причетних до фальсифікацій виборів та репресій у Білорусі, оскільки Кіпр не дав свій голос.

Про це за підсумками перемовин повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Сьогодні, 21 вересня, у Брюсселі відбулася зустріч голов МЗС країн-учасниць ЄС під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозепа Борреля.

Серед іншого, міністри обговорювали питання щодо запровадження санкцій до окремих персон в Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та насильства проти протестувальників.

Перед тим, як відбулися перемовини, відбулася їхня зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Вона приїхала до Брюсселя, щоб спробувати переконати ЄС виконати свою погрозу ввести санкції.

Однак санкції запроваджені не були — згоду дали не всі з 27 держав.

“Хоча існує чітка воля прийняти ці санкції, сьогодні зробити це не вдалося, оскільки не було досягнуто необхідної одностайності”, — оголосив Боррель.

Як повідомляють видання DPA та Reuters, свій голос не дав Кіпр, оскільки планує погодитися на санкції щодо Білорусі, тільки якщо ЄС також введе санкції проти Туреччини з приводу буріння свердловин на суперечливих територіях в Східному Середземномор’ї.

Після брифінгу спілкуючись з журналістами Боррель заявив, що Кіпр не проти санкцій проти Білорусі, але не вважає, що він має додати свій голос, щоб зробити їх можливими.

Боррель висловив надію, що рішення щодо санкцій проти Білорусі буде прийнято на наступній зустрічі 12 жовтня.

“Я прекрасно розумію, що на карту поставлено наш авторитет”, — сказав він.

Нагадаємо, ще 19 серпня Рада Європи заявила, що найближчим часом будуть введені санкції проти значного числа білоруських посадових осіб за насильство, репресії і фальсифікації виборів.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія прийняли рішення про накладення безстрокової заборони на в’їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи Олександра Лукашенка.

Лукашенко у відповідь на санкції Латвії, Литви та Естонії заявив, що ці країни отримали команду так вчинити.

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