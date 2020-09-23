Протести після таємної інавгурації Лукашенка: мітингувальників затримують і розганяють водометами, є поранені

Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги відбуваються в більшості міст країни, учасників розганяють силою.

Про це повідомляють Білоруські видання TUT.by, “Радыё Свабода”, “Интерфакс Запад” та інші.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Мінську в Палаці Незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Дата і час проведення інавгурації до останнього тримався в таємниці, захід не транслювали по ТБ та радіо.

Після церемонії інавгурації білоруські військовослужбовці поклялися на вірність народу й президенту, а білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська записала відеозвернення і заявила, що вона — єдиний лідер білоруського народу.

Цей крок білоруської влади викликав обурення громадян, які з серпня продовжують протестувати проти результатів виборів, перемогу на яких нібито отримав Лукашенко, та насильства проти мітингувальників.

Громадяни почали збиратися в різних районах різних міст на стихійні пікети. Силовики завчасно почали перекривати центри міст, готувати автозаки та водомети.

У білоруській столиці протестувальники зосереджувалися на Пушкінській та біля стели “Мінськ — місто герой”. Міліціянти застосовували для розгону учасників пікетів кийки та водомети, заряджені пофарбованою водою.

За словами очевидців, в деяких місцях застосовували і сльозогінний газ.

Серед мітингувальників є поранені.

Станом на 20 годину відомо про щонайменше 50 затриманих. Протести тривають.

Примітно, що одночасно по містах проходять провладні мітинги. Протестувальників не розганяють, символіку роздають безкоштовно на місцях.

Фото: TUT.by, “Радыё Свабода”, Belsat

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